兩岸四地消費者信心：香港最差但最壞情況料已過 中國最樂觀

由兩岸四地大學負責的消費者信心指數調查顯示，中國大陸消費者最樂觀，以200為滿分，信心指數較去年同期進一步上升至103.1；其次為指數達97.05的台灣和83.9的澳門，而香港的指數雖較上季回升約三成，但只有68.7，排於榜末。負責調查的香港學者曹國輝認為，香港信心指數回升，反映市民認為，反修例風波最壞的情況已經過去。

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兩岸暨港澳消費者信心指數調查根據當地人民在生活、投資及購房、就業及經濟等細項指數彙總而成，而最新於今(8日)早在北京共同發布的調查結果顯示，香港消費信心指數為68.7，按年跌14.9%，是調查自2008年開發以來的第二低水平。

從細項看來，港人消費信心最高的，是「市民生活指數」，達83.5,較上季大升約四成；最差的則是「購買房屋整體指數」，只有53.5，但已較上季上升三成；綜合結果，消費者信心已較上季明顯增強，以致指數較上季躍升30.1%。

負責香港調查的城市大學管理科學系副教授曹國輝在記者會上表示，香港市民在各個範疇的評分均低於100，顯示港人在消費方面偏向悲觀，信心水平仍然疲弱，相信是基於近期政治局勢不穩有關。不過，從指數上升三成看來，市民認為香港的最壞情況已經過去，事實上，遊行與破壞情況在調查進行的12月已有所減少和收斂，甚至交通亦較前暢順。

至於信心指數最高的大陸，則由首都經濟貿易大學與中央財經大學負責調查，結果顯示，中國宏觀經濟數據比市場預期好，以致消費者除了在物價信心指數微跌之外，在就業、生活及投資，以及購房信心都有所上升，令第四季的消費者信心指數達103.1，較上季上升2.5，與去年同期相比，則上升3.7分，已經連續四個季度保持樂觀。

台灣方面，台北醫學大學管理學院公布的結果發現，台灣人最憂慮的是物價水平。至於澳門，科技大學的調查顯示，分指數升多降少，當中，經濟發展因中美貿易磨擦等因素存在壓力，令第四季整體信心指數只有83.9。

指數由兩岸四地大學於去年12月訪問一千至二千人的結果得出，100以上為樂觀，反之則是偏向悲觀。