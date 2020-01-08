撤回的微信聊天亦成證供 滬企劉長江內朔交易罪成罰60萬

中國福建證監局裁定，上海山鋼實業集團董事長劉長江因為以內幕併購消息買賣股票，涉款340萬元人民幣（下同，摺合約43.9萬歐元），罰款60萬元。這是中國明確規定微信聊天記錄可被納入法庭證據後首宗以微信聊天紀錄，甚至是撤回的微信聊天紀錄而被定罪的案件。

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不過，證監局的通報未有說明監管部門如何取得微信聊天記錄，包括已刪除的聊天紀錄。微信官方曾於去年初發表聲明，聲稱不會查看、分析、存儲用戶的微信內容，指聊天內容只會存儲在用戶的手機、計算機等終端設備上。若微信的聲明沒有虛報或謊稱，當局可能有恢復已刪微信的技術，不過，中國網民傾向質疑，紛紛表示「社交軟件是透明的」、「用戶隱私？不存在的」。

根據中國網財經6日報道中貼出的福建證監局行政處罰決定書，劉長江於2018年5月下旬與鋼鋼網電子商務公司董事長周某鋒處達成協議，月內會由鋼鋼網承接林氏家族持有的“冠福股份”股票，而冠福股份則會先後收購上海山鋼和鋼鋼網，從而形成鋼鐵供應鏈的協議，劉長江於5月31日透過微信確定消息後，於冠福股份在翌日停牌前透過微信聯絡任敏媛進行相關股份買賣。

當中，劉長江曾撤回一條微信信息。根據處罰決定書，撤回的微信聊天來容顯示，「劉長江問周某鋒“可對”，周某鋒回復“別在微信發”“是”，並發送了1段語音給劉長江，該段語音的內容為“別的人不要多說啊，不要多說這個關於併購的信息，不要多說，這都是內幕信息”。劉長江回復“明白”。」其後，劉長江買入大量冠福股份股票，累計成交金額約340萬元。其後，併購計畫終止，劉、任二人均有虧損。

證監局通過微信聊天及交易紀錄等事作為證據，認定交易屬於內線交易，最終劉長江被責令依法處理非法持有的冠福股份股票，並處罰60萬元，而任敏媛則罰款50萬元。

中國於上月26日發布《最高人民法院關於修改〈關於民事訴訟證據的若干規定〉的決定》，明確規定電子數據所包括的信息和電子文件共有五大類，包括網頁、博客、微博客等網絡平台發布的信息；以及手機短訊、電子郵件、實時通訊、通訊群組等網絡應用服務的通訊數據等，即微信聊天記錄亦正式被納入法庭證據。