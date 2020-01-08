中國國務委員兼外交部長王毅於1月7日至13日對非洲五國進行正式訪問。這也將是中國外長連續第30年新年首訪赴非。王毅此訪是應埃及外交部長舒克里、吉布提外交與國際合作部長優素福、厄立特里亞外交部長奧斯曼、布隆迪外交部長尼比吉拉、津巴布韋外交與國際貿易部長莫約邀請。

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王毅國務委員兼外長此次訪問非洲五國，是中國外長自1991年以來連續第30年新年首訪前往非洲。這一良好傳統充分體現了中方對發展中非關係的高度重視，是中非友好歷久彌堅的有力證明。

1月8日，埃及總理馬德布利在開羅會見國務委員兼外長王毅。

馬德布利表示，埃及珍視同中國的傳統友誼，願同中方籌畫好下階段高層互訪，加快共建“一帶一路”，深化各領域務實合作。埃方希借鑒中國發展經驗，歡迎中國企業擴大對埃投資，參與蘇伊士經貿合作區建設。埃及在旅遊領域有很大潛力，歡迎更多中國遊客到埃及參訪。埃及歡迎中國企業用好埃及區位優勢，同埃及共同開拓歐洲、非洲市場。

王毅表示，在中埃領導人共同指引下，兩國關係實現了跨越式發展。雙方要落實兩國元首達成的重要共識，進一步深化中埃各領域合作。中方高興地看到，中埃共建“一帶一路”已取得許多可視性成果，願將“一帶一路”倡議同埃及“2030願景”深度對接，打造國際航運和地區物流中心，助力埃及實現發展振興。雙方要推動中非合作論壇北京峰會成果儘早落地，積極探討開展面向非洲的三方合作。相信埃及將為中國企業赴埃投資興業提供更多便利和支持，創造更加公平的競爭環境。