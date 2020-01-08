預防武漢不明肺炎 香港今起可將相關病患隔離

為預防中國武漢不明肺炎蔓延到港，港府今天刊登憲報，把「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」納入法定須呈報傳染病，即日生效。根據新例，醫生一旦發現病發前14日內曾到訪武漢而出現肺炎病徵的病人，即須把病人隔離，並同時通報衛生防護中心跟進處理，而衛生署亦獲賦權把傳染病接觸者檢疫及隔離受感染病人。逃離病者最高可被罰款5000港元及監禁6個月。

廣告 繼續瀏覽後續

衛生署表明，當局更可禁止患有指明疾病的人及與患者有接觸的人士離開香港。

直至昨(7日)天中午，香港新增九宗懷疑武漢不明肺炎個案，令懷疑個案增至三十宗，當中包括早前到武漢交流的中學及理工大學學生。食物及衛生局長陳肇始今早在立法會響應議員急切質詢時表示，一旦香港出現確診個案或小區爆發，便會提高戒備級別，目前仍維持在中度，暫不會對武漢發出旅遊警示。

經修訂的《2020年預防及控制疾病（修訂）規例》及《2020年預防及控制疾病條例（修訂附表1）公告》今早已刊憲生效，而衛生署昨天已向醫生髮出詳細呈報準則，如發現病人有發燒及急性呼吸道感染癥狀或有肺炎病徵，並於病發前14天前曾到武漢市，即屬「懷疑個案」；而經肺部X光診斷確診患有肺炎，及曾到訪華南海鮮城或曾於病發前14天內接觸與海鮮城有流行病學關連的不明原因肺炎病人，就是「疑似個案」，全須呈報。

面對新例，不少小型私營診所擔心地方細小而無法隔離疑似或懷疑個案，可能要短時間關閉診所，直至救護車接走相關病者，有議員和市民今早致電電台的叩應節目建議，曾到武漢的人士若出現呼吸道病徵，應自行到公立醫院求診。另外，西醫工會會長楊超發則建議港府在公立醫院設立個案診所，讓曾到武漢又有相關病徵的市民集中求診，避免到私家診所求診時可能傳染他人。

對此，衛生防護中心總監黃加慶表示，當局會儘快把病人送往醫院，如沒有隔離措施或足夠空間，醫竣人員可讓病人佩戴外科口罩等候救護車。

在公立醫院方面，當局表示可於72小時內把隔離病床增加三倍到1400張，但人手不能實時增加。公共醫療醫生協會會長馬仲儀錶示，現時武漢不明肺炎懷疑個案不多，隔離病床使用量已開始有壓力，加上正值流感高峯期，隔離病房人手會有壓力。