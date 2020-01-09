中國學術第一熱點曝光: 習近平外交思想

中國官方學術發布評選中國學術熱點報告，指習近平外交思想研究成為排名第一的學術熱點。其他入選的九大學術熱點分別是：新中國成立70周年：成就梳理、經驗總結與理論闡釋，國家制度和國家治理問題研究，五四運動百年回顧，船山學新詮釋，中國社會學重建40年的回顧與展望，中華民族共同體意識研究，中國脫貧攻堅理論與實踐，空間布局優化與區域協調發展研究，信息社會的學習方式變革。

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據聯合早報今天報道說，習近平外交思想研究獲評2019年中國第一學術熱點。該報道說，2019年度中國十大學術熱點發布會9日在中國人民大學舉行。習近平外交思想研究成為排名第一的學術熱點。

該報道引據中新社消息，其他入選的九大學術熱點分別是：新中國成立70周年：成就梳理、經驗總結與理論闡釋，國家制度和國家治理問題研究，五四運動百年回顧，船山學新詮釋，中國社會學重建40年的回顧與展望，中華民族共同體意識研究，中國脫貧攻堅理論與實踐，空間布局優化與區域協調發展研究，信息社會的學習方式變革。

消息說，除上述入選的十大學術熱點之外，還有年度十個提名熱點，分別是：哲學視閾中的美好生活、新時代的勞動教育、構建中國特色社會主義政治經濟學理論體系的深化研究、民法典編纂中的體系與制度構建、語言變革與中國新文學、全國統籌的社會保障體系研究、智能創新推動法學發展、世界經濟格局變化與大國關係調整、移動傳播與媒介融合新發展、數據驅動下的圖書館學情報學。

中國十大學術熱點評選活動始於2003年，已持續舉辦17屆。該評選參考年度報刊發文數據和重要學術會議的召開頻次，經過學者推薦、專家審議等流程產生，呈現中國學術研究、理論發展的軌跡。