中國房地產金窩炒出巨富家族

中國過去數十年的經濟高速發展，造就出一批超高凈值人士及家族。一份多家銀行金融聯合調查報告指出，這些家族中有29%的財富起源於房地產業，此比例是全球的兩倍。房地產市場興旺帶動誕生家族房地產辦公行業。

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據中央社今天報道說，中國高凈值家族 財富起源於房地產比例為全球2倍。據一份報告指出，中國一批超高凈值人士及家族中，有29%的財富起源於房地產業，此比例是全球的兩倍。

報道引述經濟觀察網消息，中航信託、瑞銀跨境8日公布“2020家族財富與家族辦公室調研報告”，相關資料從涉及至少擁有3.5億元人民幣凈資產的中國家族中獲取，包括76位家族成員參與。報告所述家族的平均財富為人民幣65億元，家族辦公室的平均資產規模為42億元，當前執掌家族財富的這一代人的平均年齡為55歲。

該報道說，29%的參與調查者表示，他們的家族財富起源於房地產行業，該比例是全球的兩倍，緊隨房地產之後的是非必需消費品行業（16%）和工業（13%）。龐大的家族財富使得中國家族辦公室行業迅速發展，協助規畫財富傳承。就地域分布來看，參與這次研究的大多數家族辦公室位於北京（38%），其數量幾乎是第2最受歡迎城市上海（20%）的兩倍。其次是香港，佔15%。

據該報告稱，整體來看，財富超過1.5億美元的家族更適合考慮是否要建立一個單一家族辦公室。家族辦公室通常為直系家族成員而並非大家族成員服務，透過投資等方式讓財富保值與增值。