中國2019年通脹2.9% 有分析估計今年通脹將回落至1.9%

中國反映通脹的全國居民消費價格(CPI)，去年12月按年上升4.5%，與11月持平，略低於市場預期，以致去年全年的通脹升幅為2.9%，符合總理李克強在工作報告中指居民消費價格漲幅在「3%左右」的預期。展望今年，不少分析師認為，通脹升壓緩和，美伊衝突影響只屬短期，通脹率有望回落至1.9%。

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中國國家統計局今(9日)早公布，上月居民消費價格指數升幅低於預期的4.7%，與不少食品的價格升幅放緩有關，而早前升幅巨大的豬肉，由於供應增加，價格按月更是由升轉跌，跌幅為5.6%，影響CPI下降約0.27個百分點。結果，食品價格按年上升17.4%，升幅放緩1.7個百分點，影響CPI上漲約3.43個百分點。當中，豬肉價格升幅雖然高達97%，但升幅已回落13.2個百分點；相反，升幅擴大的則有鮮菜價格，升幅為10.8%。

非食品價格的脹幅更低，只上漲1.3%。扣除食品和能源價格的核心CPI，按年上升1.4%。

東亞銀行首席經濟師鄧世安估計，隨着中國可能購買更多美國大豆，而經濟不理想亦削弱企業加價能力，預計中國2020年的通脹率有機會回落至1.9%。另外，交通銀行分析員亦認為，豬價走勢反映未來通脹持續上升的壓力放緩，第二季甚至可能出現下行壓力。至於美伊衝突推高油價，亦屬短暫，對通脹衝擊有限。

另外，中國上月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下跌0.5%，跌幅較前月有所收窄，亦略少於預期的0.4%。全年計，工業生產者出廠價格指數下跌0.3%。

統計局城市司高級統計司沈贇表示，主要行業中，漲幅擴大的行業有黑色金屬礦採選業(升8.8%)、有色金屬冶煉和壓延加工業(升1.1%)；跌幅收窄的有化學原料和化學製品製造業(跌5.4%)，而石油和天然氣開採業就由跌轉升，上漲5.8%。