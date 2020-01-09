中東與東亞並不遙遠 看美伊衝突中的中朝因素

美國伊朗危機高峰時期只有短短5天，但無人敢說這個世界從此躲過一劫可以書歸正傳。美中俄三大國間在中東地區的戰略競爭既是此次美伊衝突的大背景之一，也不會因美伊兩方降低調門而立即結束。歷時長久複雜的中東地區衝突，因俄羅斯參與敘利亞戰事已發生質變，此次美伊衝突所顯示的中國和朝鮮因素則告誡世人：中東與東亞的距離並不遙遠。

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伊朗攻美基地導彈或是朝鮮導彈改進版？

遠在東亞的韓國在伊朗1月8日打擊美軍基地的次日馬上發現：伊朗使用的導彈有可能是朝鮮的改進版導彈。韓國《朝鮮日報》1月9日報道，韓國軍方和情報部門8日透露，用於攻擊駐伊美軍基地的伊朗彈道導彈，可能是朝鮮製造的飛毛腿C型導彈改進版“起義”。據悉，“起義”導彈是2010年開始部署的新型液體燃料導彈，最大射程為750公里至800公里。伊朗引進朝鮮的導彈技術，發展成了自己獨有的改進型導彈。

朝伊兩國“導彈接觸”由來已久

有分析認為，此次發射的伊朗導彈，除了用了從朝鮮引進的“起義”導彈外，還可能有“征服者”-110（313）短程導彈，而該導彈卻是伊朗自主研發的固體燃料導彈，射程為400公里至500公里，而且已出口朝鮮。

朝鮮和伊朗在各種武器開發和引進過程中一直緊密合作互通有無。韓國軍方正在關注伊朗引進朝鮮技術後製造的此次挑釁的結果，非常關注此次襲擊給美軍造成的損失。因為面對在朝鮮導彈基礎上製造的伊朗導彈攻擊，美軍到底能抵擋多少、如何抵擋，將給正在構建朝鮮導彈防禦體系的韓國軍隊帶來啟示。

剷除蘇萊曼尼的美國無人機“MQ-9死神會落地朝鮮半島？

韓國《朝鮮日報》1月7日還發現：美軍3日在剷除蘇萊曼尼時使用的無人機“MQ-9死神（Reaper）”已於2019年年底在朝鮮半島部署。但這一說法沒有得到駐韓美軍的證實，駐韓美軍證實擁有的無人攻擊機是“灰鷹”，作為阿帕奇直升機的偵察設備使用。韓國媒體有點一廂情願地表示：如果再加上MQ-9無人機，將成為對朝鮮金正恩政權領導層的強烈警告。

朝鮮會進一步發展核武器與洲際導彈？

美國無人機精準炸死伊朗軍頭後，令人聯想出朝鮮獨裁者金正恩等人的下場腳本。韓國《中央日報》1月5日報道稱，美國3日暗殺伊朗革命衛隊精銳聖城旅指揮官蘇萊曼尼後，曾有看法認為金正恩會在短期內會隱藏行蹤，因為當年金正日在美國打擊阿富汗和伊拉克等敵對國家後，曾分別隱匿行蹤長達25天和50天。但金正恩1月7日仍選擇參加公開活動，有可能是故意展示自信。有中國的朝鮮問題專家認為，美國以粗暴方式對待伊朗，可能會促使朝鮮方面認為“伊朗是因為沒有核武器才讓美國人敢於這麼做”，這有可能刺激朝鮮進一步發展核武器與洲際導彈的決心。

與美伊衝突相關的中國因素：

再來看看美伊衝突有關的中國因素：特朗普的伊朗政策引發中東緊張，華盛頓指責伊朗在波斯灣附近對油輪發動了一系列“可疑”襲擊，但德黑蘭予以否認，在美伊緊張關係升級的背景下，去年12月27日起，伊朗、中國、俄羅斯三國海軍在印度洋北部與阿曼灣的國際海域舉行為期四天的聯合軍演。

伊朗近年來曾與俄羅斯、印度、巴基斯坦等國分別舉行雙邊軍演，但與中俄舉行三國聯合演習是1979年伊朗伊斯蘭革命後首次。中俄伊此次海上軍演被認為是向美國展示實力。伊朗外交部發言人則高調強調伊朗與中俄兩國之間的戰略關係，說“伊朗將中俄兩國與其他國家區別看待” 。

在聯合國安理會上，中國與俄羅斯去年底曾經聯手否決了有關延續對敘利亞難民營給予援助的決議案，與美國大唱反調。而在美國殺死伊朗將軍，美國駐伊拉克使館所在地遭到火箭彈襲擊後，美國1月6日向聯合國提交一份聲明，“強調外交使領館神聖不可侵犯”。但遭到中俄這兩個常任理事國否決，安理會未能發表聲明。華盛頓譴責：中俄的舉動“給聯合國安理會的信用帶來損害”。

中東與東亞並不遙遠，美伊衝突中的中朝因素不可忽視。