加拿大華人富豪分屍案轟動 孟晚舟名衣豪宅躺槍

加拿大溫哥華華裔富豪苑剛被表姐夫趙利殺害並分屍，1月7日加拿大卑詩省法院宣判趙利誤殺罪成。此案不只是家庭暴力，還涉及炫富、情色等糜爛的中國移民生活，令人瞠目結舌。報道稱華為公司財務長孟晚舟在溫哥華的豪華生活也是加拿大主流圈關注的焦點。

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據自由亞洲報道說，加拿大華裔富豪遭分屍，華人圈問題曝光。加拿大溫哥華華裔富豪苑剛被表姐夫趙利殺害並分屍，1月7日加拿大卑詩省法院宣判趙利誤殺罪成。

該報道說，此案不只是家庭暴力，還涉及炫富、情色等糜爛的中國移民生活，令人瞠目結舌。

該報道稱，2015年加拿大豪宅林立最多的地區 － 西溫哥華的一間大宅中發生了兇殺案。死者苑剛被表姐夫趙利殺害，並遭分屍，案件震驚社區。經過四年多調查審理，卑詩最高法院裁定被告趙利二級謀殺罪名不成立，而誤殺及對屍體不敬罪名成立，法庭將在15日裁定刑期。二級謀殺可判終生監禁，最少十年不得假釋，誤殺雖也可能終生監禁，但最低刑期僅四年。苑剛親友得知法官宣判後感到失望，但關注案件的律師李溢(Richard Lee)表示，法官舒爾特斯（Terrence Schultes）在法庭上已提到，沒有足夠證據顯示趙利是蓄意殺害：“他並不是一開始就要拿槍殺他，是兩人在爭吵打鬥中，趙利本能上防衛而強力反擊，最終導致苑剛死亡。判誤殺而不是二級謀殺是合理的。”

這個案件受到中國及各地華人、乃至主流媒體高度關注，因為此案不僅是兇殺、分屍，還有移民詐騙、爭產炫富和情色糜爛等問題。42歲的苑剛被殺後，外界開始了解這個大家庭扭曲的人生。

據報道，中國富豪苑剛在2007年透過假結婚方式移民加拿大，隨後辦理離婚。在加拿大大手筆購置房地產的同時，他的私生活也多彩多姿，當他死亡後，其名下數千萬加元的遺產爭奪案也開始審理，共有五個為苑剛生下子女的華裔女子，先後在法庭作證，講述自己與苑剛交往的過程，其中證詞包括苑剛幾乎一天換一個女人丶還拍攝性愛視頻等糜爛不堪的生活。

趙利一家人比苑剛更早移民加拿大，他的妻子李小梅是苑剛的表姐，雖然兩人並無血緣關係。趙利夫婦本來經濟條件普通，但幫助苑剛打理生意和家務，也開始擺闊，趙利的女兒趙一銘甚至曾參與拍攝真人秀節目《公主我最大》（Ultra Rich Asian Girls），在節目中盡顯自己的豪奢。但案發當天，苑剛在和趙利談到生意合作時，卻要求趙利將女兒嫁給他，讓趙利暴怒斥責苑剛“亂倫、畜生不如”，釀成後來的打鬥殺人案。

該報道引述移民加拿大近30年的沈生說，這個兇案慘劇將近年來溫哥華為人詬病的脈絡全串聯到一起了，其中有移民詐騙、富豪炒房、炫富奢靡、情愛生活等，讓加拿大對華人的印象就是“窮得只剩下錢”，糟糕透了。據他說，“這個案件充分反映了中國整個社會的禮崩樂壞，它一切就是向錢看。所有的人類正常的倫理丶道德已經被共產黨破壞殆盡。”

據出生在溫哥華、現在就讀大學的李子寧說，校園內不乏成天開名車、穿高檔名牌的中國學生，生活一點也不低調，這對其他人來說難免刺眼：“他們這種行為，讓我其他非華人的朋友看了很不舒服。我可以理解他們的感覺，畢竟溫哥華本來是個純樸的地方，就算是早期的富豪移民都懂得低調或是回饋社會，現在這種炫富的扭曲現象，把華人形象都搞砸了。”

該報道指出，就如華為公司財務長孟晚舟在溫哥華的生活也是加拿大主流圈關注的焦點，她住在一千多萬的豪宅中，幾次出庭都穿着名牌亮相，包括曾背着價值8,200美元的愛馬仕包，腳上穿着價值1,965美元的鑲仿寶石花輕便鞋。

自由亞洲認為，苑剛案是告一段落了，但是關於貪婪和物質主義的故事，恐怕在加拿大不會就此畫上休止符。