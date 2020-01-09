北京或華盛頓 英國受壓難做華為案決定?

在英國將就是否採用華為設備做出決定之際，美國議員提出禁止與使用華為的國家共享情報，此舉將進一步增大英國的壓力。

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據美國之音今天報道說，美國會議員向英國施壓：有華為就沒情報。報道稱，美國議員提出禁止與使用華為的國家共享情報，此舉將進一步增大英國的壓力。

路透社看到的一份法案副本顯示，美國參議員卡頓（Tom Cotton）周三提出了一項法案，旨在阻止美國與允許中國電信巨頭華為在其境內運營5G網絡技術的國家共享情報。美國正勸說世界各國不要使用華為的技術和設備。特朗普政府認為，華為的設備可以為中國政府監視客戶。美國去年還將華為列入貿易黑名單，理由是擔心國家安全。華為否認這些指控。

該報道說，來自阿肯色州的共和黨籍參議員卡頓長期批評華為。卡頓在上月簽署的國防支出法案中提出了一項條款，要求情報機構在與外國簽訂情報共享協議時，對於使用“美國的對手，特別是中國和俄羅斯”提供的電信和網絡安全基礎設施時需要進行考慮。

在卡頓周三提出法案的不久後，英國將在本月晚些時候決定是否使用華為升級其電信網絡。知情人對路透表示，美國正在對英國進行最後的遊說。路透社報道稱，美國國務卿蓬佩奧預計在周四於華盛頓舉行的會晤中，就華為問題向英國外交大臣拉布（Dominic Raab）施壓。此前，華盛頓還計畫派遣包括副國家安全顧問波廷格（Matt Pottinger）在內的一個代表團於本周與英國官員會面。但因天氣惡劣，行程在最後一刻取消。

美國之音說，在圍繞華為展開的地緣政治角力中，英國是一個關鍵戰場。英國官員去年原則上決定，禁止在5G網絡的關鍵部分使用華為設備，但允許接入不那麼敏感的部分。最終決定尚未公布。業內人士警告稱，徹底禁止華為將令英國的5G部署額外耗費數十億美元。

據一位英國政府發言人周三表示:“英國電信網絡的安全和韌性至關重要。政府將繼續考慮其對高風險供應商的立場，並在適當的時候做出決定。”