博彩項目 多個日本議員一萬美元或就政治前途送命

日本維新會的前郵政民營化擔當相下地干朗1月7日提交了退黨申請。圍繞日本包括博彩設施在內的綜合度假區項目的行賄受賄事件，下地從中國企業“500.com”方面收取了100萬日元即約合人民幣6.43萬元現金。下地因此引咎退黨。日本前防衛相岩屋毅，以及其他3名議員也屬於自民黨，分別為前文部科學政務官中村裕之（58歲）、法務政務官宮崎政久（54歲）、眾議院議員船橋利實（59歲）也被捲入中國企業500.com被認為向這些議員提供了現金的醜聞。

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據日本經濟新聞報道說，收中國企業錢的日本議員向維新會申請退黨。

日本維新會的前郵政民營化擔當相下地干朗1月7日提交了退黨申請。圍繞日本包括博彩設施在內的綜合度假區（IR）項目的行賄受賄事件，下地從中國企業“500.com”方面收取了100萬日元（約合人民幣6.43萬元）現金。下地因此引咎退黨。

下地1月7日在那霸市內與後援會相關人士會談後對記者表示，“（申請退黨的原因是）顧及黨的形象”。

消息說，關於是否辭去議員職務，下地顯示出將在20日例行國會召開之前作出判斷的想法。

稍早在1月6日的記者會上，下地承認“2017年眾議院選舉期間，在那霸市內的選舉事務所，事務所職員收下了一個裝有100萬日元現金的信封”。據稱並未將這筆錢計入政治資金及選舉活動相關收支報告中。

該報道說，圍繞日本包括博彩設施在內的綜合度假區項目的行賄受賄事件，中國企業稱向5名眾議院議員提供了現金。其中，自民黨議員、前防衛相岩屋毅（62歲）等4人日前否認了從中國企業方面收受現金。

除了日本前防衛相岩屋毅，其他3名議員也屬於自民黨，分別為前文部科學政務官中村裕之（58歲）、法務政務官宮崎政久（54歲）、眾議院議員船橋利實（59歲）。中國企業500.com被認為向這些議員提供了現金。

不過涉嫌議員均否認收錢。