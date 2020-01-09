央視令妻舊知己芮成鋼傳快要出獄了

中國前央視節目主持人芮成鋼因涉入政治鬥爭而從螢幕上消失，後來傳出他入獄服刑，罪名是行賄受賄。近日大陸微博與海外媒體傳出他將於年底刑滿出獄，微博發圖顯示芮成鋼在擔任央視節目主持人時專訪當時的韓國總統樸槿惠，不過目前兩人皆在獄中。

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據中國時報今天報道說，中國大陸央視前主持人芮成鋼近況曝光，傳年底將刑滿出獄。

該報道說，因涉入北京政治鬥爭而消失近6年的大陸央視前主持人芮成鋼近況曝光。從大陸微博與海外社群媒體傳出消息稱，芮成鋼目前在監獄服刑，並負責其他犯人的“思想教育”工作，並將於2020年刑滿釋放。

1977年生的芮成鋼是大陸中央電視台出身，擔任記者、主播與節目主持人。主持過大陸央視英語新聞頻道《財經中國》與數個英語對外廣播節目，同時還主持過央視財經頻道《經濟資訊聯播》、《環球財經連線》等節目，專訪過上百名國際商業界、經濟學術界及政界的領袖人物。他在美國總統奧巴馬訪問大陸時，在奧巴馬記者會上以凌厲的語氣直言要“代表”亞洲的媒體向奧巴馬提問，在全球新聞界引起兩極化的評價。

消息說，但自周永康、令計畫等案陸續爆發後，芮成鋼2014年7月因被北京當局帶走調查，此後停止了一切主持活動。當時大陸網上傳出，他與令計畫的妻子及多位高官的夫人關係曖昧，並藉她們獲取大量北京政壇秘密，透露給外國媒體。不過，有關芮成鋼的真正涉案情況，以及判刑情況，均未獲北京當局證實。

消息引述陸媒指出，2017年2月6日一張“吉林省蛟河市法院執行通知書”的照片在網上熱傳，內容是蛟河市法院通知吉林省看守所，“罪犯芮成鋼已判處刑罰，判決已發生法律效力，請按照本通知送交勞改單位執行”。內容顯示芮成鋼被判刑6年，罪名為“受賄行賄”，起刑日期為2015年5月18日，刑滿日期為2020年12月11日。同時，芮成鋼的家庭住址和服刑照片也被曝光。

報道引述大陸微博傳出消息稱，芮成鋼現在對監獄裡面的生活很適應，2020年底的時候將會刑滿釋放。1月4日，有網友在微博上曬出了芮成鋼的豪車照片，並配文字：芮成鋼，央視曾經的才子，獨寵捷豹，因受賄入獄。如今豪車沒人開。根據該網友展示的圖片所示，該款價值300多萬元人民幣的捷豹已經落滿灰塵。