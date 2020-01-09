學樣毛澤東? 官媒稱習近平接地氣力量磅礡

新聞關注中國官方文宣習近平思想動向，官方透露中共總書記習近平2019年一共花了31天造訪11個草根地區。新華社5日一篇報導大肆強調習近平個性節儉，前往外地調研時不介意在火車上吃飯。有分析指，這是在學習前中共領導人毛澤東，接地氣塑造友善形象。

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據中央社報道說，中國官方宣傳習近平出巡火車上吃飯，被指學習毛澤東。該消息說，中共總書記習近平2019年一共花了31天造訪11個草根地區。新華社5日一篇報導大肆強調習近平個性節儉，前往外地調研時不介意在火車上吃飯。有分析指，這是在學習前中共領導人毛澤東。

該報道說，中國官媒新華社5日刊發“優良作風凝聚決戰決勝磅礡力量”報導，“幫高調”習近平這些簡樸之旅。南華早報旗下inkstone引述分析認為報導目的在於塑造友善形象，以及強化習近平的合法性。新華社這篇報導，將習近平描繪成是一個不介意在火車上用餐，也會避免入住高檔飯店的領導人，習近平連生日都在工作，並親自指示吃飯不要太奢侈。

官方的這篇報導還提醒官員“接地氣”不是一件小事，而是達成中共初心的關鍵。該官方報導指出，在改進調查研究方面，在北京中央政治局委員赴地方考察調研共228次697天，人均14次41天。督促有關方面簡化接待迎送，輕車簡從、務實節儉。

在改進新聞報導方面，該報導聲稱，嚴格執行字數、時長、版面、畫面等相關規定，規範新聞題材運用、職務表達、列名方式等。“2019年黨和國家大事喜事多、新聞報導密集，但還是把更多版面、鏡頭留給人民群眾。”

新華社這篇報導還列舉了很多習近平勤儉務實的作風。例如在甘肅考察的4天時間，沿河西走廊自西向東，行程1000多公里，日夜兼程，在火車上吃了5頓飯，途中還多次下車走到自發集結夾道等待的群眾中，親切握手問候。此外，慶祝中共建政70周年，習近平全程出席重大活動，同時明確要求，慶祝活動要既隆重熱烈又務實節儉，防止形式主義，力戒鋪張浪費。

中央社說，inkstone引述新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾分析，官媒的這些描述就是為了要讓習近平看起來貼近毛澤東的形象，強調自己是市井小民的朋友，讓自己有更多合法性。