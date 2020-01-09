日本拼習近平訪問時發表兩國“第五個政治文件”

據日本官方透露，日中兩國政府已敲定方針，擬制定規定兩國關係的新的重要文件“第五個政治文件”，在預定今年春天的中國國家主席習近平作為國賓訪日時發布。中日兩國“第五個政治文件”展示日中關係今後10年、20年的應有形式。

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據共同社今天報道說，日中擬在習近平訪日時發布“第五個政治文件”。日中兩國政府已敲定方針，擬制定規定兩國關係的新的重要文件“第五個政治文件”，在預定今年春天的中國國家主席習近平作為國賓訪日時發布。去年12月，日本首相安倍晉三和習近平在北京會談之際確認了方向性。外務省事務次官秋葉剛男最快本月13日訪華，着手有關內容的磋商。文件擬寫明為了包括東亞在內的世界和平與穩定，日中雙方負有應該盡到的“責任”。

該報道說，多名日中關係消息人士9日透露了此事。

報道稱，第五個政治文件將繼1972年宣布邦交正常化的《日中聯合聲明》、1978年的《日中和平友好條約》等四個重要文件之後，展示日中關係今後10年、20年的應有形式。在中國經濟和軍事兩方面的影響力增強的形勢下，日方希望通過寫明中國在國際社會上的“責任”，敦促中方尊重國際秩序展開行動。

日方考慮在今後的磋商中，提及氣候變化等全球性課題和朝鮮局勢等地區局勢。不過，日中之間存在着中國公務船進入尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊日本領海、接連有日本人在中國被拘等懸而未決問題，預計調整文件措辭的工作將比較艱難。

日方將抱着不把習近平提倡的“一帶一路”經濟帶構想和“人類運命共同體”等措辭寫入文件的姿態，來面對磋商。這是為了避免被認為是在中國主導下推進了文件制定工作。

該報道說，2008年作為國賓訪日的胡錦濤等中國歷代領導人均參與了以往政治文件的制定。對於中方而言，不能只有習近平沒有相關的政治文件。對於安倍而言，也打算將其作為首相累計在任天數在憲政史上最長的自身的政治遺產之一。

共同社說，安倍去年12月訪華時，在與習近平會談翌日的記者會上就制定第五個文件稱“將為各領域取得成果而逐一做出努力”，展示了積極姿態。