武漢肺炎初判“新型冠狀病毒”

病原檢測結果初步評估專家組認為,本次武漢不明原因的病毒性肺炎病例的病原體初步判定為新型冠狀病毒。世界衛生組織駐華代表高力(Gauden Galea)表示,國際機場加強來自武漢航班的檢疫工作。

病原檢測結果初步評估專家組組長、中國工程院院士徐建國表示,實驗室初步檢測結果顯示,武漢不明原因的病毒性肺炎病例的病原體初步判定為新型冠狀病毒。引起此次疫情的新型冠狀病毒不同於已發現的嚴重急性呼吸綜合征冠狀病毒和中東呼吸綜合征冠狀病毒。

冠狀病毒(coronavirus)是一類主要引起呼吸道、腸道疾病(respiratory and intestinal diseases)的病原體。這類病毒顆粒的表面有許多規則排列的突起(a fringe of bulbous surface projections ),整個病毒顆粒就像一頂帝王的皇冠(royal crown),因此得名“冠狀病毒”。冠狀病毒除人類以外,還可感染豬、牛、貓、犬、貂、駱駝、蝙蝠、老鼠、刺蝟等多種哺乳動物以及多種鳥類(mammals and birds)。

目前為止,已知的人類冠狀病毒(human coronavirus)共有六種。其中四種冠狀病毒在人群中較為常見,致病性較低,一般僅引起類似普通感冒的輕微呼吸道癥狀。另外兩種冠狀病毒 嚴重急性呼吸綜合征冠狀病毒(Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus)和中東呼吸綜合征冠狀病毒(Middle East Respiratory Syndrome coronavirus),也就是我們簡稱的SARS冠狀病毒和MERS冠狀病毒,可引起嚴重的呼吸系統疾病。

專家組認為,下一步需結合病原學研究、流行病學調查和臨床表現進行專家研判。

截至1月5日晚,共接到59例病毒性肺炎病例報告,其中7人病情嚴重。當地衛生部門表示,已有8名患者於1月8日痊癒出院。