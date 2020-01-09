武漢肺炎病原體是新型冠狀病毒 治癒期較短 學者料疫情較沙士輕

武漢不明肺炎不再神秘，根據中國官媒披露，初步檢定，肺炎病原體是一種新型冠狀病毒，世界衛生組織亦有相同結論，但致病性鑒定的研究仍須數星期，疫苗研發更要數年時間。香港學者許樹昌則以首批8名病者已經出院來推斷，武漢新肺炎的治癒期較2003年的沙士(即SARS，中國稱非典)短，反映新型肺炎或較沙士輕微。

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中央電視台今(9日)早報道，指專家組透過武漢肺炎病人的基因(DNA)排序檢測，檢出新型冠狀病毒15例，並由其中一名病人的樣本中分離出病毒，在電子顯微鏡下呈現典型的冠狀病毒形態。專家組表示，下一步需進行病原的分離和致病性鑒定等研究，需時數星期；而針對新發病原體的特效藥物和疫苗研發，更可能需時數年。

世衛亦表示，由於中國政府已排除武漢不明肺炎由沙士、中東呼吸綜合症、流感、禽流感或其他腺病毒引發，以現有數據看來，病原體有機會是新型冠狀病毒，未見可以迅速人傳人。世衛補充，現時需要更詳盡的信息以了解病毒來源、感染規模及應對措施等情況。

冠狀病毒主要引起呼吸道、腸道疾病等，沙士及中東呼吸綜合症便是由冠狀病毒引起。

另外，央視昨日引述武漢市衛生健康委員會通報指，當地有8名不明原因的病毒性肺炎患者已治癒出院，指各人已連續多日無發燒、肺炎等臨床病徵，可以出院。

對此，香港中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌指出，這是好現象，因為2003年感染沙士的病人一般在入院第二周才病情惡化，平均留院三星期，而武漢不明肺炎患者能在較短時間出院，顯示部分人病情輕微，相信今次疫情沒有沙士般嚴重。不過，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則認為，由於未知出院者的年齡、是否長期病患，以及出院後有沒有後遺症等問題，難以確定疫情是否較沙士輕微。

許樹昌又補充，未來一星期是關鍵期，須觀察感染數字會否上升、患者的家人和醫護人員會否染病，才能確定病毒是否有人傳人風險。另外，港大微生物學系講座教授袁國勇亦表示，過往發現的冠狀病毒全可人傳人，但現時的新病毒感染個案不多，難以斷言可否人傳人。不過，當局必須先將新病毒視為可以人傳人般防範，以免病毒在人類交叉感染時出現基因改變。

此外，香港食物及衛生局局長陳肇始昨午在立法會回應議員質詢時透露，港府從中國衛健委處獲悉，武漢衛健委正追蹤160多宗個案，香港期望能儘快得到更多數據。

武漢衛健委自星期日(5日)發布有59宗不明原因的病毒性肺炎，其中7人為重症患者後，再無更新相關資料。