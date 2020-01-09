王立強案新版 台灣遭指有人死亡威脅他改口

自稱曾是中國間諜的王立強接受澳大利亞《60分鐘》節目採訪資料圖片

台灣總統及立法選舉即將投票，台灣媒體關心中國間諜王立強案新發展，澳大利亞媒體爆料台灣國民黨副秘書長蔡正元和一位孫姓中國商人涉嫌死亡威脅王立強，迫他必須在投票前改口指控台灣民進黨人策畫間諜投誠假案。台灣當局報告澳大利亞官方詢問蔡正元身份。蔡正元周三回應說，他和他的朋友孫先生一直在與王立強直接接觸，但他否認自己有過不當行為。

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據自由亞洲報道，澳媒指王立強遭“死亡威脅”要求他撤回共諜說詞。

澳媒報道，自稱中國前情報人員的王立強據信在去年平安夜遭到威脅，要求他公開撤回他曾為中國從事間諜工作的說法，否則他會被遣送回國，並失去性命。悉尼先驅晨報(The Sydney Morning Herald)周三引述多名不具名的知情者說，澳大利亞安全部門已經獲悉，從去年平安夜開始，王立強收到了一連串威脅和誘迫，要求他錄製並發布一段視頻，撤回他此前被要求干預台灣總統大選的說詞，並聲稱民進黨曾向他行賄，要他撒謊。

該報道說，國民黨副秘書長蔡正元和一位孫姓中國商人，涉嫌協調了這些指令。

自由亞洲說，蔡正元周三回應說，他和他的朋友孫先生一直在與王立強直接接觸，但他否認自己有過不當行為。