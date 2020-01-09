美國智庫: 北京可能成為台灣選舉大輸家

據美國智庫美國企業研究所戰略研究員施密特7日在《美國利益》雜誌（The American Interest）撰文，如果當前對蔡英文總統可能連任的預測正確，北京將成為周六台灣總統選舉的大輸家，美國也將獲得一個創造軍事和貿易新戰略的“絕佳機會”。另一個美國雜誌《國家利益》（The National Interest）日前刊登台灣國民黨人撰發文章，指不應當再給蔡英文4年執政。該刊今天指此文章不是《國家利益》立場。

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據自由時報今天報道說，投票說掰掰 美國智庫專家：北京可能成為台灣選舉大輸家。該報道說，據美國智庫專家撰文指出，如果目前預測不變，北京可能成為台灣周六總統選舉的大輸家。

華府智庫美國企業研究所戰略研究員施密特（Gary Schmitt）7日在《美國利益》雜誌（The American Interest）撰文，如果當前對蔡英文總統可能連任的預測正確，北京將成為周六台灣總統選舉的大輸家，美國也將獲得一個創造軍事和貿易新戰略的“絕佳機會”。

報道稱，施密特以“中國是否就要永久失去台灣？”的文章指出，如果蔡英文勝選，那麼台灣從2000年以來的6次總統選舉中，就有4次是由民進黨贏得勝利；民進黨傳統上和中國大陸維持緊密關係的意願不高，更絕對沒有意願要統一。

文章指出，香港的反送中抗議與中國的嚴厲鎮壓，已讓北京願認真維持香港“一國兩制”模式的看法破產、在棺材釘上最後一根釘子；中國對民主的承諾已被擱置一旁，香港民眾生活越來越受壓縮；這項鄧小平提出原本要用來對台灣示範的“一國兩制”在香港抗議下，已對台灣民意造成衝擊，大多數台灣人對香港的反應是大力支持蔡英文，她被認為是能守護台灣民主的最可靠政黨領袖。

據該文章說，蔡英文對手韓國瑜不僅對香港“反送中”的反應緩慢，甚至還拒絕承認中國可能是台灣的威脅，這只會使台灣民眾對他能否認真確保國家獨立的擔憂加深。

文章表示，近年來一次次民調都顯示，台灣人民認同自己是中國人比例一直都低於10%，大部分認同自己就是台灣人；台灣自治更加深本身是一個獨特國家的意識，這個趨勢一頭撞上中國領導人習近平要統一台灣的目標，而習近平目標則碰撞上特朗普政府“自由開放印太地區”的政策議程。

報道指該文章說，習近平中國的帝國主義野心，和美國國家安全政策無法並存；美國國家安全政策把中國界定為是一個決心要推翻美國區域安全秩序的修正主義強權，美國在“一中”原則下和中國、台灣交往的現狀、這個華盛頓唯一畫下的紅線就是台海兩岸必須和“和平”解決分歧的現狀，正在我們眼前逐漸崩解。

據文章總結，台灣位於美國2個條約盟邦日本和菲律賓之間，南北都是中國通往廣大太平洋重要海域，台灣地理位置無疑對美國具有戰略意義，一旦地區發生衝突，美國與台灣的軍事合作對雙方不僅互利且必要。

該報道說，另外台灣正在分散對中國市場的依賴，由於台灣在全球科技供應鏈佔據核心地位，與台灣洽談自由貿易協定（FTA）來協助台灣減輕對中國的依賴，符合美國的戰略利益；如果蔡英文連任，應該在政治上更有空間來克服台灣對美台FTA的顧慮。

據自由時報的報道，藍營瘋傳批小英報導，查核中心曝“外媒”回應狠打臉！泛藍支持者通訊群組日前瘋傳台媒引述《國家利益》雜誌批評總統蔡英文不該繼續連任的報導，不過隨後就發現該文作者Kent Wnag是親國民黨智庫“台美關係研究中心”的董事；“台灣事實查核中心”也發送電郵向《國家利益》雜誌求證，得到總編回應表示，該文“不代表我們的編輯立場”。並稱雜誌目的是廣納所有意見，“而非推銷單一想法，或單獨挑出某一種意見，說長道短”。

據台灣事實查核中心今日表示 ，關於《國家利益（The National Interest）》刊登批評蔡英文的文章一事，爭議點之一在於“這篇文章是否代表《國家利益》的立場”。

查核中心向《國家利益》雜誌執行編輯哈利（Harry Kazianis）求證，對方回應，《國家利益》是一本主要以意見為主的雜誌，過去一年出版許多關於台灣的文章，對台灣沒有任何社論立場，無論如何，該文章不代表編輯的立場。哈利並稱，“我們歡迎並鼓勵在任何國際議題有價值且有重要貢獻的任何內容。我們的任務是出版所有意見和想法，而非推銷單一想法，或單獨挑出某一種意見，說長道短。”

報道稱，據台灣事實查核中心指出，台灣報導引述《台灣不應該再給蔡英文四年》一文時，將作者Kent Wang的個人評論文章，誤寫為美媒《國家利益》雜誌撰文表示，並不準確，該篇投書不代表《國家利益》立場。