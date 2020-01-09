習近平號召黨章放床頭應 拒當桃花源人

中國官方召開“不忘初心、牢記使命”主題教育總結大會，習近平出席並發表講話。習近平呼籲共產黨員不要做桃花源人，因為“不忘初心、牢記使命不是一陣子的事，而是一輩子的事。”習近平要求共產黨員要把黨章放在床頭。

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據蘋果日報今天報道說，不忘初心、牢記使命，習總向中共全黨員喊話 不能做桃花源中人。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平昨日（8日）在教育總結大會上發表講話向共產黨員提出新要求，強調“不忘初心、牢記使命不是一陣子的事，而是一輩子的事。”“（中共）黨章要放在床頭，經常對照檢查，看看自己做到了沒有？”“與時俱進不要當口號喊，要真正落實到思想和行動上，不能做‘不知有漢，無論魏晉’的桃花源中人！”

該報道說，鑒於湖北武漢肺炎疫情不斷，習近平不謀而合地要黨員反思，“不斷去雜質、除病毒、防污染。”還要把黨章放在床頭，經常對照檢查。台灣大選於後日（11日）舉行，他又囑咐黨員“必須用馬克思主義中國化最新成果統一思想、統一意志、統一行動。”提醒黨員不要只喊口號，不能做“不知有漢，無論魏晉”的李花源中人，要在思想和行動上落實工作。

該報道說，按上下文理，習近平所說的桃花源中人，是指“身子進了新時代，思想還停留在過去”的中共黨員特別是各級領導幹部。

“不忘初心、牢記使命”主題教育總結大會是中共最高規格的會議，除了習近平，中共其他領導人李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山，以及中共政治局委員、中央書記處書記，國務委員，最高法院院長，最高檢察院檢察長，全國人大黨員副委員長，全國政協黨員副主席出席會議。中央和國家機關各部門、各人民團體，中央直接管理企業、高校，解放軍等單位負責人參加會議。

據新華社的消息，總結大會以電視電話會議形式召開，北京設主會場，各省區市和各地級市，地方與軍隊縣團級以上單位設分會場，全國黨政軍縣團級以上領導幹部悉數出席，聆聽習近平的講話。

蘋果日報說，桃花源中人的典故，出自中國古代魏晉南北朝文學家陶淵明散文《桃花源記》。陶淵明通過虛構，描繪秦末部份人民躲避戰亂，來到桃花源，與世隔絕，安居樂業，以寄託他的理想，表現出對當時混亂、黑暗的政治現實的不滿。陶淵明筆下的桃花源中人，由於長期與世隔絕，對外界變化甚至改朝換代一無所知，因此“不知有漢，無論魏晉”。