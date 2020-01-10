中國C919大飛機或因發動機技術瓶頸而延後

中國商飛C919研發進度低於預期，目前正面臨一項技術問題而嚴重限制試飛。消息指最近有工程師誤算了兩個引擎在飛行過程中的受力，並向引擎製造商發送了錯誤的數據，這將導致引擎和外殼雙雙需要加固。中國官方對該飛機前途樂觀，即使初時國際推銷受挫，中國國內需求完全可以給予保證。

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據聯合早報今天引述消息說，中國商飛C919因技術問題限制試飛。報道引述消息人士透露，中國商飛C919研發進度低於預期，目前正面臨一項技術問題而嚴重限制試飛。

該報道綜合《明報》和路透社消息，多名了解中國商飛C919項目的人士稱，C919單通道飛機的研發進度已比原計畫落後至少五年，目前進展速度低於預期。與此同時，國有的中國商用飛機有限責任公司（COMAC，簡稱:中國商飛）正艱難應對一系列嚴重限制試飛的技術問題。據報道指，最近有工程師誤算了兩個引擎在飛行過程中的受力，並向引擎製造商CFM International發送了錯誤的數據，這將導致引擎和外殼雙雙需要加固。

該報道引述的消息人士指，由於技術和結構性問題，使中國商飛在中國監管機構最終批准所需的4200小時空中測試方面只完成了不足20%。而該公司的管理人士於2018年曾表示，預計在2021年之後將開始批量生產C919。

作為“中國製造2025”計畫的一部分，C919旨在趕超先進技術，幫助中國實現自給自足。

該報道說，一些分析人士認為，如果C919不能立即在國際市場上展開競爭，中國可能也不會完全失望，因為中國政府可以讓自己的航空公司購買這款飛機。

該報道稱中國商飛沒有回應置評請求。