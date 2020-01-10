北京醫生遭砍兇案推各地醫院看病先安檢搜刀

北京民航總醫院上月發生急診醫師遭病人家屬持刀殺害的案件，使得許多醫院都加強了保護醫師的措施。廣西南寧一間醫院6日開始試行“醫院安檢”，當天就查獲10多把水果刀、剪刀等刀具，甚至還有一把管制刀具。有評論指中國其他地方醫院是否加強安檢，入院安裝安檢門引發關注。

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據東森新聞今天報道說，中國醫院推“看病先安檢”，防醫師被砍“首日搜出10多把刀”。廣西南寧一間醫院6日開始試行“醫院安檢”，當天就查獲10多把水果刀、剪刀等刀具，甚至還有一把管制刀具。

廣西南寧市衛健委近日發出通知，要求當地醫療機構進怪安裝安檢門，備齊探測儀等設備，在全國率先展開醫院安檢工作，並列入考核。

據報道稱，南寧市第二醫院6日試行安檢，查獲多把水果刀、剪刀，與一把管制刀具，醫院安保科負責人表示，部分刀具不屬於管制刀具，但不準帶入醫院，工作人員會暫時保管，等待他們離開醫院才歸還，但管制刀具則會直接交給警方處理，“家屬若有使用水果刀、剪刀的需求，可向醫院工作人員借用。”

安保科負責人還說，醫院主要在人流較多的正門安裝兩道安檢門，與必備的金屬探測儀，38名保安人員參與安檢工作，其他院區也將陸續安裝安檢門，備齊相關設備，“不過，考量到醫院急診搶救病人，醫院也針對急診科設置了綠色通道。”

據醫院安檢強調，若有人傷害醫生，等於是從協警隊員的身上踏過去，門診、急診一旦發生緊急事件，安保處置人員會在3分鐘內到達事發現場，3分鐘內製伏嫌疑人，3分鐘內帶離現場，病房的話則是6分鐘內。