及早紅色育人 中國中小學教育禁止外國教材

中國教育部官方網站1月7日刊登有關文件顯示，中國正在對全國各類學校的教材進行整頓，禁止國外教材。官方要求中國學校教育應以“馬克思主義為指導，把牢政治方向”，始終貫穿習近平的教材建設重要論述。學校教育要為“為學生打好中國底色，厚植紅色基因”。

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據美國之音報道說，中國將禁止外國教材進入中小學課堂。消息說，中國教育部官方網站1月7日刊登有關文件顯示，中國正在對全國各類學校的教材進行整頓，名為“全國教材建設規畫和四個教材管理辦法”的文件，是由中國國家教材委員會和教育部聯合印發的。

據上述文件說，中國的學校教材“缺乏專門管理辦法”，管理職責不清晰，編審標準和程序不明確，中小學教材管理不夠細，職業院校教材管理比較松，高校教材管理比較弱。文件提出，中國學校教育應以“馬克思主義為指導，把牢政治方向”，始終貫穿習近平的教材建設重要論述。學校教育要為“為學生打好中國底色，厚植紅色基因”。

據美國之音引述美國紐約大學政治學教授夏明說，中國針對的外國教科書，顯然是指社會人文科學類教材：“中國政府教育部陷入了一個陷阱。人文科學、社會科學也是科學的領域，如果中國共產黨用它的路線方針，或者一黨的利益， 來衡量（境外）社會科學、人文科學的價值，或者它的正確與否，那是荒謬的，是唐吉珂德式做法。”

據夏明說，同自然科學的“大數量”研究不同，社會人文科學研究往往是“小數量”研究。全世界數量有限的西方國家500年民主、自由、法治方面的先行經驗非常寶貴，如果被中共因威脅其領導和政治安全而禁止，中國社會科學和人文科學的研究將走上絕路。

該報道稱，美國有線電視新聞網CNN援引香港中國問題學者林和立的話說：“中國對國外教材的禁令，是中共大力控制中國人思想頭腦，使其不受外部影響努力的最新例證。禁止外國教材未經審查進入課堂，是中國思想控制機器的組成部分。出台時間正值香港反送中抗議者，以及台灣總統蔡英文大選前公開抨擊共產黨的價值觀。”

美國之音說，國際媒體報道這一動態時，突出中國的中小學義務教育將“禁止”國外教材。報道援引中國教育部教材局負責人的話說，“義務教育學校不得選用境外教材”。除中外合作辦學機構或項目、經省級教育行政部門批准開設的普通高中境外課程項目外，“普通高中不得選用境外教材”。目前中國的現狀是，“境外教材選用管理缺位”，“管理責任和要求不明確”。

不過，中國教育部教材局負責人說，在境內教材確實無法滿足教學需要時，可選用境外教材，但是“鼓勵選用我國出版社翻譯出版、影印出版的國外優秀教材”。選用境外教材，要堅持“凡編必審”“凡選必審”“管建結合”。

該報道說，對此，夏明教授認為，編審和批准使用境外教材的過程由什麼人掌握很重要。但是情況往往是，代表黨的所謂專業人員，或者純粹的政工幹部，肯定在決策過程中，對送審的境外教材擁有絕對的生殺大權。對於中國教育部強化教科書使用，禁止國外教材，夏明說，信息時代禁絕國外資訊是不可能的。然而，正如有學者犀利刻畫的那樣，中國現在是由一幫騙子在統治，被統治的是一幫傻子，另外，還有一幫人是不願表達的啞巴。