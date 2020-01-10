台灣總統與議會選舉 大陸人或羨慕又關心

台灣總統選舉投票明天登場，許多中國大陸人士十分關注，有學者會在受訪後反過來“訪問”台媒記者，想知道最新選情；對於台灣的民主選舉制度，很多中國大陸人都表示“很羨慕”。

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據中央社今天自北京報道說，台灣大選陸民也關注。

台灣總統選舉投票明天登場，許多中國大陸人士十分關注，有學者會在受訪後反過來“訪問”台媒記者，想知道最新選情；中國網絡則引用不少台灣大選新聞，包括投票當天不可做的事。

該報道說，明晚選舉結果出爐後，涉台部門中國國務院台灣事務辦公室預計循例發出評論。

台灣近年曆次各級選舉都引起越來越多中國大陸人士的關心和注意，許多人對各主要政黨候選人的背景和主張如數家珍，碰到台灣人，往往問起各種選舉事。

該報道稱，今年的總統大選選情尤其引起關切，有人會在社群媒體微信轉發相關消息；也有學者在接受台灣媒體訪問其他議題後，反過來詢問記者對這次選舉的看法或判斷。

大陸網上也引用了相當篇幅的台灣大選新聞，從動態消息到各種分析、預測，甚至包括中選會公布選前10天以及投票當天不可做的事，例如11日零時起不得透過社群媒體或任何方式為候選人或政黨助選和宣傳等。

中央社說，對於台灣的民主選舉制度，很多北京本地人都表示“很羨慕”，因此聽到有台灣人士因工作或其他因素無法回台投票時，忍不住嘆說“太可惜”。