台網民指台灣投票也是決選白宮或是中南海

報載說台灣今年的總統大選，部分選民像中邪一樣，對某位候選人情有獨鍾，彷彿是一名熱戀中的少女，不管周遭的人告訴她，其所心儀的男人品行有多差、有多花心、有多麼不可靠，吃喝嫖賭樣樣來，她就是一副“男人不壞，女人不愛”的心態， 一意孤行非與他在一起不可。上報今天刊登投書的警告，指此次總統大選，可是選擇“白宮”或“中南海”之爭。

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據上報今天刊登署名醫療業工作者周汝東的投書：這次是留在民主陣營還是跳槽共產陣營的選擇。該作者認為，此次總統大選，是選擇“白宮”或“中南海”之爭。

該文章說，台灣今年的總統大選，部分選民像中邪一樣，對某位候選人情有獨鍾，彷彿是一名熱戀中的少女，不管周遭的人告訴她，其所心儀的男人品行有多差、有多花心、有多麼不可靠，吃喝嫖賭樣樣來，她就是一副“男人不壞，女人不愛”的心態， 一意孤行非與他在一起不可。

周汝東說，此次總統大選，可是選擇“白宮”或“中南海”之爭。

1949年以來台灣一直都是在民主陣營，台灣幾次生死存亡的關頭，如：古寧頭、823砲戰等兩次台海危機金門保衛戰，都是美國提供武器，日本退役軍事將領協助部署、指導戰役，才能度過難關。按理說台灣此次大選應該沒有上述之爭才是。

本屆美國政府特朗普總統與彭斯副總統勢力來最反共的。2018年10月4日副總統彭斯在保守派智庫哈德遜研究所發表演說，批評中國從安全到貿易等各領域都展現侵略態勢，威脅美國的利益，被視為是反共檄文。演說最後他說：“美國向中國伸出了我們的手。我們希望，北京很快會以行動而不是言詞作為回應，重新尊重美國。但請放心：在我們與中國的關係建立在公平、對等和尊重我們主權的基礎上之前，我們不會手下留情。”

該文章說，現在看來，他們倆人卻很擔心台灣選民會做出錯誤的抉擇，離開民主陣營。去年下半年以來，支持台灣的力道一次比一次強，毫不畏懼中共的抗議，為的是要讓台灣人民安心留在民主陣營。例如：10月25日副總統彭斯華盛頓智庫演講提到台灣時說，“我們跟台灣站在一起，扞衛台灣得來不易的自由，本屆政府授權了更多的對台軍售，並且承認台灣是世界主要貿易經濟體，更是中華文化和民主的燈塔之一。”

美國參議院於去年10月29日以“一致同意”表決通過參院版《台北法案》，隔日眾議院外委會也日通過眾院版《台北法案》。法案被外委會提出短短10天，即迅速排入議程付委，前後不到兩周，顯示眾議院強烈支持。

據該文章說，美國國會兩會推動《台北法案》效率之高，可見國會跨黨派支持台灣之現勢明確。該法案要求支持台灣外交，協助國際組織支持台灣，美台雙方簽署“自由貿易協定”（FTA）。美國政府對於嚴重損害台灣關係的國家，研議以符合美國利益的方式，降低對該國的經濟外交關係，甚至得以調整與該國的軍事或金援。

該文章說，另外，去年12月下旬，特朗普簽署2020財政年度國防授權法。法案首度關切中共對台灣大選的干預，並要求國家情報總監在台灣大選後45天提交報告。報告內容應描述美國情報機構如何努力協調技術與物質，支援台灣辨認、遏止與打擊中共的影響行動，以及協助台灣增進能力，以遏止外部勢力損害自由公平選舉。報告也須評估中共行動的程度與細節，提供支持對象清單，並說明每個受支持單位的作用，確認中共的策略、技術與程序。

該文章認為，屆時中共如何滲透、分化離間台灣選民，就可真相大白。

該文章說，然而，特朗普政府對於台灣可能的“變心”，應該有18般以上的應對劇本，以台灣對美國在軍事、政治、經濟及科技等各方面的依賴既深且遠，美國任何的反制措施，都可以讓台灣發生劇烈的變動，例如：讓美國高科技公司撤出台灣。

特朗普日前針對伊拉克國會要5,200餘名美軍撤出，公開說，“我們在伊拉克有個非常昂貴的空軍基地，花了數十億美元建造，而且在我上任前就做了，除非伊拉克還我們錢，否則我們不會離開”。他又說：“如果他們要我們離開，如果不是基於非常友善的基礎，我們將對他們施以前所未有的制裁，可能讓伊朗的制裁相形遜色。”、“如果任何敵意行為發生，他們如果做了任何我們認為不妥之事，我們將制裁伊拉克，施以諸多巨大的制裁。”

據該文章不無幽默警告說，台灣選民啊，還是留在民主陣營吧。要跳槽到共產陣營，最好先想想如何清算與美國的分手費，再去跟反共的特朗普政府說吧。

上報介紹說，該作者從事醫療業。