對《反滲透法》反交流反言論自由的質疑最終會影響台灣大選？

明天就要投票了！甫於去年年底通過頗具爭議性的《反滲透法》會否牽動選情？值得觀察。首先可注意到，台灣陸委會主委陳明通、法務部次長陳明堂、內政部次長陳宗彥三人日前召開記者會再度澄清，《反滲透法》僅針對「滲透方與中間方」處罰，至於政治人物、候選人「接受方」在《反滲透法》里通通沒有處罰。因此，呼籲大家尤其是台商不必擔沒有必要的心！

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據陸委會主委陳明通表示，北京慣用政治滲透我們不能視而不見，台灣身處民主第一線，也是被滲透最嚴重國家之一，全世界都替我們緊張！這是超越藍綠的問題，並再次強調「反滲透，不是反交流」。

與此同時，陸委會副主委邱垂正也指出，《反滲透法》規定的處罰構成要件相當嚴謹，要有「滲透作為」加上「不法行為」，才會成為處罰的對象。

即便行政部門一再為民進黨團背書，但《反滲透法》還是讓許多台商心存疑慮。

為何如此？法案實施後是否讓兩岸經貿交流急凍？台灣資深財經媒體人詹惠珠對記者解析說：「現在在中國大陸的台商大概有兩百萬人，然後，反滲透法它的行為定義，並不是很清楚，因為它對滲透的來源並沒有講，如果你把它定位成中國的話，那有那麼多台商他在中國，包括有接受中國補助的，因為，你知道我們有很多的台商都有接受到中國的補助，甚至台灣有一些企業，也有陸資來入股。所以，台商他們認為這個法只有個大範圍而沒有一個真正的細節在裡面，那就會變成台商他會人人自危，就是說，擔心會無限上綱地去解釋，好比今天如果我的公司有陸資佔了10%，那我算不算接受資助呢？大家會覺得說這個定義不清楚，那麼變成將來主管機關他會不會擴大解釋呢？所以，很多人就會擔心這樣的東西。甚至我們有一些跟企業界私底下的聚會，他們其實有人講得很激動，因為沒有人知道說，‘我今天到什麼樣的程度？’‘我這樣算不算是被滲透？’就是人人都有點像驚弓之鳥的感覺。如果當你自己有這種擔心的時候，無形中你就會降低兩岸經貿交流的活動，所以，我覺得基本上這個多少會受到一點影響。」

《反滲透法》另一大爭議點在於會不會傷害到言論自由？支持《反滲透法》的資深媒體人範琪斐則對記者說：「老實說，當我看這個法的內容，我比較不擔心言論自由的問題，反而擔心它訂完或者就當擺設了，因為它的範圍其實很小。當然，這個法本身就很難制定，以及將來要如何裁定入罪也有一定的困難度。但當國家面臨這種實際威脅時，我認為一定要有作為與預防措施，重點是你要讓大家知道我們有決心要維護國家選舉的神聖性！」

不過，也有分析認為，儘管明知會引發台灣輿論反彈，甚至對選情有所影響，而蔡英文政府卻仍然急於在大選前通過《反滲透法》，這應該與來自華盛頓的壓力有關。

按照陸委會政策說帖，觸犯《反滲透法》需要滿足一個條件和五個具體作為。條件指的是「不得受滲透來源的委託、指示或資助」，五個具體作為是：違法捐贈政治獻金和公投經費、違法從事競選活動、違法進行遊說、擾亂社會秩序及妨害集會遊行、妨害選舉和公投。