顯對華制衡升級 美擬派專門特遣軍駐太平洋

美國陸軍計畫在太平洋地區部署一支專門的特遣部隊，能執行針對中國的情報、電子、網絡和導彈行動。美國陸軍部長McCarthy今天出席華盛頓的一場活動，屆時將說明這支部隊如何在印度–太平洋地區運作。

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據路透社今天報道說，美軍計畫在太平洋部署專門特遣部隊，遏制中國。報道引述彭博周五早間新聞稱，美國陸軍計畫在太平洋地區部署一支專門的特遣部隊，能執行針對中國的情報、電子、網絡和導彈行動。

據彭博稱，這支特遣部隊將可能駐紮在菲律賓和台灣以東的島嶼上，能以高超音速導彈等遠程精確武器，打擊陸上和海上目標，以便在衝突發生的情況下為美國海軍艦艇開路。

該報道稱，美國陸軍部長Ryan McCarthy在接受彭博訪問時表示，該部隊將有助於中和中國和俄羅斯在當地擁有的軍力，中俄在當地的軍備是為了不讓美國航母艦隊靠近亞洲大陸。McCarthy對彭博表示，與美國國家偵察局(National Reconnaissance Office)達成的新協議，將有助於強化這項部署新特遣部隊的計畫；國家偵察局負責研發及管理美國間諜衛星。

消息說，McCarthy周五將出席華盛頓的一場活動，屆時將說明這支部隊如何在印度–太平洋地區運作。

路透社說，目前未能立即取得美國陸軍的評論。