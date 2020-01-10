最大股東轉場 麥當勞中國吃景或不看好

圖為中國民眾示威抵制肯德基麥當勞或其他美國貨的標語牌

麥當勞中國的最大股東中信股份日前宣布出售麥當勞中國22%股權及債務合計人民幣36.98億元，約5.3億美元。麥當勞中國在2019年營收雖有小幅增加，但凈利潤明顯減少，市場認為，中信在投資入股兩年後，決定出售股權獲利了結，被中媒形容是對麥當勞在中國的前景投下不信任票。

廣告 繼續瀏覽後續

據世界日報報道說，麥當勞中國最大股東賣股離場。據該報道，麥當勞中國最大股東要換手離場，引發市場關注。

該報道說，北京產權交易所8日披露，中信股份擬轉讓麥當勞中國股權22%，轉讓底價人民幣21.71億元但要外加一筆債務，購買方需為此筆股權支付的總價至少為人民幣36.98億元。而交易完成後，中信股份還將繼續持合資公司 10% 股權。

交易完成後的股權變更，麥當勞中國、凱雷和GAIL（此為麥當勞的附屬公司）分別持有52%、28%和20%股權，交割完成後，麥當勞中國也順勢成為中信股份的間接非全資附屬公司。

消息稱，麥當勞中國最大股東要換手離場，引發市場關注。麥當勞中國回應表示，股權轉讓為商業行為，更強調與麥當勞中國業績無直接關聯。但市場解讀卻透露出“此地無銀三百兩”。

麥當勞進軍中國市場30年後吸引力不再，2016年引入戰略投資者，當時競購麥當勞中國業務的中國公司名單，包括麥當勞的二級供應商新希望集團旗下的上市公司新希望六和和中國化工集團，但最後卻是中信集團異軍突起。