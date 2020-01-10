決定與北京關係 台灣大選具全球影響

明天（11日）就是台灣2020總統與立委投票日，外媒都相當關注台灣大選，《路透社》更直指這場選舉將為民主島嶼（台灣）和獨裁中國的關係定下方針，並具有潛在的全球影響力。

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據自由時報今天報道說，決定民主島嶼和獨裁中國的關係！ 路透社指台灣大選具全球影響力。

《路透社》今天報道，台灣的重要性在於，它不僅僅是高科技產品（如蘋果公司）的供應鏈所在地，還處於中國沿海和太平洋的重要戰略位置。這個地方是中美之間潛在的軍事爆發點，畢竟台灣位於東南亞、日本、韓國的主要運輸路線上，更涉及了充滿爭議性的南海，而且離沖繩島上的美國軍事基地不遠。

據《路透社》指出，正在追求連任的總統蔡英文，其代表的政黨民進黨支持獨立，蔡英文更在競選中多次表示台灣已經是一個獨立的國家，名字就叫做中華民國。蔡英文說過，應該是台灣人來決定台灣的未來，而不是中國，並呼籲中國不要威脅台灣的民主和自由。

《路透社》分析，蔡英文的主要對手便是代表國民黨的韓國瑜，國民黨就是在1949年被共產黨打敗後逃亡台灣的政黨。儘管韓國瑜強調會捍衛台灣的自由與民主，但他主張與中國保持緊密聯繫，是確保台灣安全與繁榮的唯一途徑。

對於台灣大選，中國表示不會幹涉投票，因為他們聲稱這只是中國其中一“省”的“地方選舉”，不過北京也承認密切關注選舉結果。《路透社》認為，就中國來說，最好的結果就是韓國瑜勝出，如果蔡英文繼續入主總統府，中國可能會試圖在台灣附近進行軍事演習，從而加大對台灣的壓力。

但《路透社》也強調，儘管美國與台灣沒有正式的外交關係，但依照雙方簽訂的條約，美國必須為台灣提供自衛的能力，特朗普政府也持續關注中國對台灣的恐嚇和影響。台灣目前得到美國兩黨的大力支持，特朗普更批准了數十億美元的軍售案。畢竟，中國從從中美洲和太平洋地區奪走了台灣友邦，而這些地方傳統上都是美國的勢力範圍，因此美國不斷遊說台灣其他友邦繼續與台灣保持友好，以免讓中國有可乘之機。