特朗普又含糊 第一階段貿協啥時簽或有問題

美國總統特朗普上個月宣布，將於1月15日與中國簽署第一階段貿易協議。路透社說，但他周四表示，協議也可能“稍晚一點”簽署。中國方面星期四確認由中國國務院副總理劉鶴率團前往華盛頓簽署中美貿易第一階段協議。同日，美國總統特朗普單方面宣布簽後立即啟動第二階段談判，但北京方面說對此不知道。

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據路透社今天報道說，特朗普稱可能比1月15日稍晚一點簽署中美貿易協議。此前美國總統特朗普曾在上個月宣布，將於1月15日與中國簽署第一階段貿易協議。他周四表示，協議也可能“稍晚一點”簽署。

在接受位於俄亥俄州托萊多的ABC電視台聯網台採訪時，特朗普說，“我們將於1月15日和中國簽署重大協議--我認為將是在1月15日，或之後不久，但我認為會在1月15日。”

該報道說，特朗普12月31日在推特上宣布了1月15日的簽署日期。白宮沒有立即對澄清特朗普言論的請求做出回應。上月達成的第一階段協議，預計將降低關稅並使中國增加購買美國農產品、能源和製造品，同時解決一些關於知識產權的爭端。

中國商務部新聞發言人高峰周四表示，應美方邀請，中國國務院副總理劉鶴將於1月13-15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議。雙方團隊正在就協議簽署的具體安排密切溝通。