籠罩在中國陰影下 台灣總統選戰進入最後階段

蔡英文拒絕習近平所說的“九二共識”以及“一國兩制”

周六1月11日台灣總統大選投票，周五現任總統蔡英文與其主要對手韓國瑜的選戰進入拉票進入最後衝刺階段。兩位候選人對台灣未來發展和如何處理與中國這個巨大鄰國的關係看法截然不同。

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台灣1900萬選民周六要進行台灣新總統的大選投票，現任總統蔡英文與其主要對手韓國瑜的選戰進入拉票最後衝刺階段。兩位候選人對台灣未來發展和如何處理與中國這個巨大鄰國的關係看法截然不同。

北京認為台灣最大的貿易夥伴，北京將台灣視為其省份之一，並誓言如果有一天必要時會通過武力控制台灣。

法新社指出台灣一些選民認為，自從2016年民選的蔡英文總統執政以來，面對中國的威權，蔡英文政府就成為民主價值的捍衛者。

其主要對手韓國瑜則贊成與北京關係升溫，他特彆強調這會為台灣經濟帶來利益，一些國民黨的支持者表示要改變，要為台灣人民找到幸福，繁榮和自豪。

周五晚間兩位台灣總統候選人結束最後競選大會，為說服那些沒有決定的投票者做努力。

10天前段民調顯示蔡英文支持者遠遠領先其對手韓國瑜，北京從來沒有掩飾希望蔡英文不要連選連任，而且自從蔡英文執政4年來北京不斷向台灣施加經濟壓力，進行軍事演習，切斷與蔡英文政府的正式交往，還讓蔡英文政府失去7個與台灣有邦交關係的島國，這都讓台灣民眾擔憂。

而蔡英文政府利用這些恐懼和擔憂，讓她擁有更多選票。

韓國瑜的選戰進行到最後，他指出如果蔡英文當選會危害台灣未來。