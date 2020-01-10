台灣總統大選前最後造勢 3候選人力拚

今天1月10日是台灣總統大選的投票前最後一日，3名候選人周五（10日）都行程排滿，作選前的最後衝刺。國民黨候選人韓國瑜下午將前往南投，與立委候選人拉票，晚上將返回“大本營”高雄造勢，其妻李佳芬則出席新北市的造勢晚會，與韓競選總部主委朱立倫同台。蔡英文今天先到新北及台北與民進黨立委共同拉票。親民黨宋楚瑜當日亦在新北及台北有活動，晚上回到台北的競選總部舉行晚會。

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據東網今天報道，台灣總統大選明舉行，3候選人今最後衝刺。

該報道說，明日（11日）是台灣總統大選的投票日，3名候選人周五（10日）都行程排滿，作選前的最後衝刺。國民黨候選人韓國瑜下午將前往南投，與立委候選人拉票，晚上將返回“大本營”高雄造勢，其妻李佳芬則出席新北市的造勢晚會，與韓競選總部主委朱立倫同台。

至於蔡英文當日先到新北及台北與民進黨立委共同拉票，期間稱若民眾選擇她及民進黨立委，就是選擇和自由民主站在一起，展現保護主權堅定的決心。她晚上將分別在高雄、台中、新北及台北舉辦4場大型造勢晚會，最後在凱達格蘭大道進行“壓軸會師”。

消息說，而親民黨宋楚瑜當日亦在新北及台北有活動，晚上回到台北的競選總部舉行晚會。