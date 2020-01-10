蔡英文向北京搖橄欖枝 韓國瑜失言伊先知文盲

在台灣將於本周末舉行選舉之前，台灣最高外交官員向中國伸出橄欖枝，稱如果總統蔡英文贏得連任，她將尋求建立可持續、可預測且和平的兩岸關係。外界普遍認為北京支持國民黨候選人韓國瑜。

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據華爾街日報今天報道說，台灣執政黨向中國拋出橄欖枝，稱若能連任將維持兩岸關係現狀。

在台灣將於本周末舉行選舉之前，台灣最高外交官員向中國伸出橄欖枝，稱如果總統蔡英文贏得連任，她將尋求建立可持續、可預測且和平的兩岸關係。

華爾街日報說，台灣是一個自治島嶼，中國聲稱對台灣擁有主權。

該報道說，外界擔心，蔡英文及其有台獨傾向的政黨可能會採取措施，加劇北京與台灣之間的緊張關係。台灣外交部長吳釗燮(Joseph Wu)周四在一場新聞發布會上試圖緩解這種擔憂。

吳釗燮表示，蔡英文政府若能連任，將維持兩岸關係現狀。吳釗燮說，台灣將繼續敦促中國政府，不要過度解讀台灣選舉結果。他還稱，台灣的政策將保持不變。

台灣的分析人士曾指出，若蔡英文在選舉中獲勝，將被視為對北京的排斥。蔡英文一直聲稱自己是反對專制中國的民主和主權的捍衛者。

據東網今天報道，國民黨候選人、高雄市長韓國瑜周四（9日）接受台媒專訪，談論對國際事務的看法，未料卻再度失言。他被問及美伊局勢緊張、戰事或會一觸即發時，脫口而出地說“穆罕默德是文盲”，伊斯蘭教不會妥協，戰爭也不會停止。言論被質疑涉侮辱宗教。

據韓國瑜表示，整個中東局勢將近1500年來沒有平靜過，過去是不同國家、意識形態介入，現時則變成美國和伊朗的軍事衝突。但他認為第三次世界大戰不會發生，因為一定要有中國、美國、英國、俄羅斯等幾個大國加入。但由於這些國家都有核彈，互相不敢發動戰爭。

據該報道稱，期間韓國瑜說了一句：“穆罕默德從公元620年開始，他是文盲，接受了天啟，所以寫了可蘭經”。他指中東的衝突會持續，只差在規模大小及哪個國家參與。