蘇萊曼尼案震撼 傳中南海8"常委"議安保

伊朗伊斯蘭革命衛隊精銳部隊”聖城旅”Quds Force最高指揮官卡西姆·蘇萊曼尼被美軍擊斃的突發新聞，在全球迅速傳播。包括朝鮮領導人金正恩和俄羅斯總統普京在內，世界各國領袖們都“為之一震”！博聞新聞今天引述中南海知情消息說，“中國領導人也不例外，中國國家主席習近平第一時間就聽取了其核心智囊和禦用團隊的緊急簡報。”為防暗殺和“定點清除”，中共領導人安保級別全天候提升至史上最高。

廣告 繼續瀏覽後續

據博聞新聞今天報道指，“8常委”新年首次密會，個人安危和中東局勢及台美大選被列重點議題。為防暗殺和“定點清除”，中共領導人安保級別全天候提升至史上最高。

據該報道說，伊朗伊斯蘭革命衛隊精銳部隊”聖城旅”Quds Force最高指揮官卡西姆·蘇萊曼尼Qassim Soleimani被美軍擊斃的突發新聞，在全球迅速傳播。包括朝鮮領導人金正恩和俄羅斯總統普京在內，世界各國領袖們都“為之一震”！

該報道引述中國中南海知情消息說，“中國領導人也不例外，”該中南海知情者獨家表示：“國家主席習近平第一時間就聽取了其核心智囊和禦用團隊的緊急簡報。”據該報道稱，“中國一直在台前幕後支持伊朗，這是不爭的事實和公開的秘密；美國總統特朗普親自下令對蘇萊曼尼進行’定點清除’，這毫無疑問給中國’敲響了警鐘’，甚至也是某種程度的’挑釁’。”

該報道引述消息說，“中共中央政治局常務委員會本月7日全天召開了會議，對外宣稱是聽取全國人大常委會、國務院、全國政協、最高人民法院、最高人民檢察院黨組工作彙報，以及聽取中央書記處工作報告。”

據中南海知情者透露：“事實上，在全體會議召開前，中共7常委加上國家副主席王岐山，也就是被稱之為’8常委’的中共最高領導人，就先期開了’小會’和’密會’。”據該報道稱，“蘇萊曼尼、蔡英文和特朗普，伊朗、台灣和美國，是這8位中共最高領導人在2020年的首次密會中，提及最多的關鍵詞。”

該知情消息指，“中共最高領導人的個人安危、由伊美衝突引發的中東局勢變化以及台美大選，尤其是蔡英文和特朗普是否連任，是這場密會的重點議題。”消息說，“中國領導人遭遇暗殺的機會幾乎微乎其微，但是各種傳聞仍然不斷；但是為防’暗殺’，甚至’定點清除’，中國領導人的安保級別已經提升至’史上最高’。”

該報道引述消息指出，“不僅是針對國家主席習近平一個人，包括所有正國級和副國級的中共最高層；也不僅僅是重大活動，而是覆蓋國內外所有公開場合和日常全天候活動。”

該消息說，至發稿時，博聞新聞一直未能成功聯繫中國外交部和駐美大使館就相關報道置評。

中國官方至此沒有任何上述消息的報道與澄清。