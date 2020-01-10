蘇萊曼尼被斬首：“讓領導先走”被賦予新含義

新年剛過的1月3日，伊朗高級將領蘇萊曼尼等人在伊拉克被美軍無人機精準擊中而身亡。中文網絡和社媒對此議論紛紛，並使“讓領導先走”這一中國大陸的歇後語，有了新的含義。

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大約25年前，中國新疆克拉瑪依市的一個劇院發生火災，325個遇難者中多數是中小學生。火災後有人爆出：當時逃難過程中，有在場看演出的當地領導隨同人員在喊出“讓領導先走”，讓小學生為領導讓路。引發輿論眾怒的“讓領導先走”，因此成為中國人諷刺領導不顧民眾死活的歇後語。

據自由亞洲的報道，北京歷史學家章立凡可能是較早使用“讓領導先走”來討論這一突發事件的人，他在美國推特網上發推說，軍事科技的進步，顯然大大簡化了戰爭。照此發展下去，人類無須再打什麼動輒傷亡數千萬人的世界大戰，或是曠日持久的局部戰爭，只需以最小的成本，定點清除被公認為恐怖分子的戰爭製造者就行了。這類“讓領導先走”的斬首行動，也令世界上存量不多的獨裁者心驚膽戰、夜不能寐。

之後很多網友也像章立凡一樣，引用“讓領導先走”這個說法來表達自己的觀點。

有人說：“這個好。美帝的斬首伊朗戰略，終於使人類真正進入讓領導先走的時代！把全民綁在一起去陪葬的年代一去不返了。”

有人說：“美帝發明了讓領導先走，以前戰爭是毒夫的戰爭，底層人的拚命。 現在好了，直接斬首，免得普通民眾的苦難，精確制導斬首，傷害無辜的都少，讓那些戰爭狂人都去自己犧牲吧。”

自由亞洲報道說：在美國的推特上，有中國網友認為，美軍這種“讓領導先走”的模式應該繼續推廣。有的網友聯想到中國和朝鮮，說或許從此暴徒、暴君的噩夢開始了。

“我們領導的家人及富可敵國的家產都在美國當地，所以一旦讓領導先走，後果不堪設想。”

“幹掉伊朗、朝鮮，瓦解中共，肢解俄羅斯，世界就沒有獨裁了。”

還有人寫了對聯。上聯: 舉頭三尺無人機。下聯: 看你還敢吹牛逼。橫批: 讓領導先走。