電影《中國女排》引爭議 前主教練要求刪鏡頭

《中國女排》是一部由陳可辛執導、我們製作、嘉映影業聯合製作的傳記電影

大年初一，賀歲電影《中國女排》將正式上映。近日，該電影的預告片上線，不少網友表示“燃爆”“看的心潮澎湃、熱血沸騰”“期待”，但是也引發了一些爭議。

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聯合網報道，在電影《中國女排》將上映之際，前中國女排主教練陳忠和表示不同意放映該電影，他要求刪掉所有關於自己的鏡頭，並斥責影視公司打着宣傳女排的名義，進行商業運作。

《揚子晚報》報導，1月25日（大年初一），電影《中國女排》就將正式上映。而近日，該電影的預告片卻引發很多爭議。預告片中，陳忠和搶雞腿、被暴扣、被砸暈，以及被隊員教訓沒有雄心大志等畫面激怒了陳忠和本人。

陳忠和給體育總局寫信，要求《中國女排》刪除所有關於自己的鏡頭。“請把我的名字、肖像、所有關於我的情節統統拿掉！”他說。

陳忠和在信中表示，不同意播放這部電影，不僅僅是為了維護個人的姓名權、名譽權，更重要的是為了中國女排的聲譽。

陳忠和斥責電影《中國女排》歪曲中國女排的歷史，故意把他塑造成搞笑的“醜角”，其目的就是為了吸引眼球、追求票房價值，“謀取功利，金錢至上”。

著名足球解說員董路在微博上直接表示，“我支持陳忠和。”

此外，陳忠和的弟子也表示支持他。著名排球隊員趙蕊蕊在微博寫道︰“一杯好茶，儘管人走茶涼，儘管茶杯上生起了很多風波，就如劇目也會曲終人散，但無礙，它終究是一杯上品的好茶。”“重炮手”楊昊寫道︰“一打開微博發現好多留言，公道自在人心，歷史永遠不會忘記的。”

電影《中國女排》由陳可辛執導，鞏俐、黃渤主演。此片開拍前已經備受關注，事關朗平、陳忠和以及眾多中國女排隊員，這些都是大陸與香港人熟悉的人物。

開拍初期，陳忠和以及郎平本人都投入參與。原來發生此事前，陳已兩度要求陳可辛修改劇本，不過導演未有太在意，並稱電影要誇張才具話題和有人看，最終令陳忠和寫信給體育總局表示抗議。

陳忠和曾在中國女排任職二十餘年，於2008年奧運會結束後卸任。在他任職期間，中國女排奪得2003年世界盃冠軍，奪得 2004年雅典奧運會金牌。2009年6月，他被任命為福建省體育局副局長。