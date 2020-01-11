阿里巴巴（Alibaba）旗下的電子商務平台天貓（Tmall）在網絡上發布一則非同尋常的宣傳廣告 視頻截圖

阿里巴巴（Alibaba）旗下的電子商務平台天貓（Tmall）本周在網絡上發布了一則非同尋常的宣傳廣告。在這部片長23秒的廣告里，一名年輕男子在春節假期將另一名男子帶回家中吃飯，家人做出不同反應。法新社記者表示，雖然是一則天貓年貨廣告，但在中國做到這一步實屬不簡單。

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整部廣告片中雖然沒有直接提及"同性"話題。但卻引發了網民、尤其是LGBT群體的廣泛關注。天貓廣告片出現同志情侶的話題在新浪微博上引起186.5萬的閱讀量。中國媒體"鳳凰網"稱，這是中國主流廠商廣告中首次出現"同志"情節。

擁有59萬微博粉絲的情感博主LoveMatters發布天貓的廣告視頻並稱讚道："大公司對性少數群體進行支持，是讓性少數群體獲得可見度、被社會公眾看到並認可的重要因素之一。謝謝天貓！"這條博文被轉發3萬多次，收穫11萬多次點贊。

有網民表示："天貓這個'吃瓜'立場就很聰明，不直接說支持還是不支持，但能夠正視它就已經是了不起的一步了。"還有人坦言： "哭了，我也渴望能帶他回家，也希望能被帶回家"。

上海驕傲節的聯合創始人Raymond Phang 接受法新社採訪時將天貓的廣告稱作"絕妙的點子"，"在重要的節日期間觸及家庭包容的話題。" 他補充說："LGBT群體通常都不會被提及，在網上的可見度幾乎為零。"

北京同志中心不願透露全名的段（Duan，音譯）先生認為，天貓的廣告進一步提高了中國LGBT群體可見度的，"我們為此感到高興，並對其表示鼓勵"，他如是說。

法新社報道說，中國從2001年起，不再將同性戀統劃為病態。當年的官方報道稱，在新版診斷標準中對同性戀的定義非常詳細，同性戀的性活動並非一定是心理異常，由此，同性戀不再被統劃為病態。