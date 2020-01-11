卜睿哲：“一國兩制”大門早已關上

台灣總統蔡英文成功連任，外界關注未來兩岸關係走向；美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲表示，“一國兩制”大門早已關上，這次選舉再度證明“一國兩制”在台灣沒有市場。

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據美國“世界日報”報道：駐美代表處與智庫“全球台灣研究中心”（GTI）和“2049計畫”11日在華府飯店合辦台選研討會，與會的“布魯金斯研究院”東亞研究中心資深研究員卜睿哲（Richard Bush）會後受訪。

卜睿哲曾經擔任美國在台協會（AIT）前理事主席，被問及這次台選結果是否意味關上兩岸統一的大門，卜睿哲說，這取決於中國如何定義統一，但「一國兩制」大門很早以前就關上了，這次選舉只是證實這項主張在台灣沒有市場。

卜睿哲表示，若中國朝統一的方向，想出一種更有創意的方法來解決兩岸爭端，台灣人民也許會有興趣聆聽，因為過去幾十年他們只聽到「一國兩制」。

至於兩岸是否可能朝對方前進，卜睿哲則認為，這取決於北京，若北京想與民進黨共存，民進黨應該會樂意；若中方想贏得台灣民心，北京需要好好反思。

卜睿哲希望北京政府反思這次選舉對其政策的意義，如果認真反思，也許會考慮“一國兩制”以外的方法，更適合台灣的實際情況；但中方可能會繼續過去四年採取的方法，即脅迫、恐嚇、施壓、干預台灣，他認為這並非好方法，對北京也沒有什麼好處。

此外，AIT台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）則說，中方對台選結果應該不會感到意外，他也不認為北京會因此重新考慮對於當今執政黨的強硬態度；包道格表示，希望蔡英文第二任內，也能繼續對兩岸關係保持謹慎態度。

關於未來的美台關係，現為“卡內基國際和平基金會”研究副會長的包道格指出，美國將尋求讓台灣成為與中國對抗的前線夥伴，台北得要決定如何處理這個問題。