反修例義診核心人物失聯三天 疑被國安拘留

在反對修訂《逃犯條例》運動期間向示威者提供中醫支持的「國難忠醫」，其中一名創辦人「肥仔」（化名）自前(9日)天凌晨起在廣州失去聯絡，懷疑與另一室友被國安人員帶走並實施行政拘留。仍然身在香港的另一創辦人強調人道救援無錯，憂慮事件代表參與示威者進入中國內地時有更大機會被捕。

廣告 繼續瀏覽後續

化名「細牛醫」的在港創辦人昨(10日)在立法會議員楊岳橋安排下見記者，表示「肥仔」在港讀中醫，今年是最後一年在廣州實習，月初仍能自由往返中港，8日來港後又即日返回廣州。到了翌日凌晨，他與身在廣州的「肥仔」語音通訊時，對方表示要從床上起來去開門，隨之聽到腳步聲，但其後便失去聯絡。

「細牛醫」續稱，同日下午，「肥仔」的賬戶突然在社交媒體平台Telegram的「國難忠醫」群組增加一名陌生賬戶，他曾私信該賬戶，但未獲回應，估計「肥仔」的手機已被他人取用。及至晚上，「肥仔」室友「豬仔」（化名）透過通訊軟件聯絡「細牛醫」，以暗語表示已受監控，着他們不要輕舉妄動，「否則我哋(即我們)兩個會有危險」。「豬仔」自言不安全，問及「肥仔」情況時，僅獲回復「國安」二字。

「細牛醫」又說，「豬仔」其後刪除賬戶，並於10日中午前以另一賬戶聯絡他，透露被扣留24小時，而「肥仔」則被行政拘留。

他強調，去年9月成立的「國難忠醫」是人道救援組織，從未作出違規行為，「肥仔」更是連示威現場也沒去過，不明白為何義診也好像犯錯般被拘留。

一同出席記者會的「肥仔」母親表示，兒子實習期間，一直與她保持聯絡，但近日再無兒子消息，十分擔心。她暫時未向入境處求助。

本身是大律師的議員楊岳橋表示，若港人因學習而在中國內地被行政拘留，反映政權「趕盡殺絕」，令人憂慮。

「國難忠醫」和「國難五金」原來合辦「國難年宵嘉年華」，日前傳出「國難忠醫」管理員在內地被捕後，決定取消活動，以保障參加檔販的安全，相關的臉書專頁現已不能查閱。