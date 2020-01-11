台灣大選投票結束總統選舉結果可望提前揭曉

台灣2020總統立委選舉投票已於11日傍晚結束，中選會預估晚間十點前完成所有計票工作，以此推算，總統選票可望晚間八九點就可揭曉。選前之夜，兩黨各自造勢，蔡英文重點打「香港牌」，訴求年輕「首投族」支持她，捍衛台灣的自由民主。韓國瑜則猛批蔡英文執政造成台灣危機，呼籲支持者和他一起翻轉檯灣的命運，重新找到國家方向。

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選前之夜，蔡英文在凱達格蘭大道舉行造勢晚會，演講內容顯然以占投票總人數6.14%的20到23歲「首投族」為主要對象，會場則有香港人士揮舞「香港獨立」的黑色旗幟，或「光復香港、時代革命」的標語牌。

蔡英文說(現場音)：「年輕的首投族們，這一條路台灣走得很久，也走得很辛苦，它不是天上掉下來的，中間經歷過無數的抗爭，無數人的犧牲，才終於在這裡有這樣的生活方式，在這個土地上落地生根。現在要輪到各位走這條路上了，全世界，特別是香港的年輕人，都在看你們要怎麼走這條路。香港的年輕人用他們的生命跟血淚為我們示範了一國兩制不可行，明天換我們台灣的年輕人，為他們示範，民主自由的價值會克服一切困難的」。

韓國瑜則在高雄「夢時代廣場」的造勢晚會指出，台灣中南部原有很多民眾支持民進黨，但現在民進黨已經變成金光黨，遠離當初支持民眾三十年的期待。他細數蔡英文執政後在內政外交上的重大挫敗，承諾將複製他在高雄執政成功的經驗，從南方出發，帶領台灣往前衝。

他說(現場音)：「三年多，外交斷了七個國家，我們的外交，一步都走不出去；所有國際組織，一個都沒有辦法參加；「新南向政策」叫了三年半，花了一千多億，一事無成；海峽兩岸的互動已經冷冰冰，到了最低點。因為想要繼續執政，拿不出成績，貪污腐敗了三年，廢掉了特偵組，收買了百分之九十的媒體。今天國家出了這麼多大事，百分之九十的媒體不敢監督執政黨，百分之九十台灣的媒體不敢批判總統。讓我們一起來努力，一起來翻轉，讓我們重新找回二、三十年前台灣人的驕傲；讓我們重新找回周邊國家對我們的尊敬；讓武們重新找回下一代人對我們這一代人的肯定；讓全世界為我們中華民國的努力而發出讚歎，好不好？」

民進黨選前分析，蔡英文可望連任成功，國會席次應可過半，多或少，就看投票率。韓營選前評估，認為非常樂觀，準備迎接勝利。國民黨的評估則認為，總統選情仍非常膠着，如果投票率能向上突破七成，韓國瑜定能勝出。