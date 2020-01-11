台灣大選掀強震與海嘯 國民黨翻船 黨主席領銜全辭

2020年總統大選及立委選舉結果，國民黨在總統大選大敗，立委選舉也慘輸，國民黨主席吳敦義將承擔敗選責任，吳在稍後將出面發表談話，承認敗選同時，同時宣布即刻起辭卸黨主席職務。中央黨部包括兩位副主席曾永權及郝龍斌在內的一級主管以上，也會共同負起敗選責任，同步向吳敦義“總辭”。

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據世界日報今天引述消息報道說，台灣大選總統立委皆慘敗，國民黨主席吳敦義等全辭。該報道說，2020年總統大選及立委選舉結果，國民黨在總統大選大敗，立委選舉也慘輸，國民黨主席吳敦義將承擔敗選責任，吳在稍後將出面發表談話，承認敗選同時，同時宣布即刻起辭卸黨主席職務。

吳敦義辭去黨主席同時，中央黨部包括兩位副主席曾永權及郝龍斌在內的一級主管以上，也會共同負起敗選責任，同步向吳敦義“總辭”。黨主席、副主席、一級主管全部“總辭”，黨中央權力中心將全面改組，除了黨主席要進行補選，黨務也將進入全面“看守階段”。

該報道引述消息指，為了處理敗選後千頭萬緒的黨務再造，以及攸關黨能否再起的黨主席改選，黨內將成立“看守小組”，相關成員目前仍在保密階段。

依國民黨章規定，主席缺位時，由副主席依全國代表大會通過之順位代理之，並於三個月內選舉新主席，補足原任所遺任期。