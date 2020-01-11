台灣大選結果待出 北京或提前問責整頓國台辦?

中國國台辦官網昨天刊登中共中央第一巡視組反饋巡視情況，其中提及國台辦“領導班子建設”待進一步加強，且“收到反映一些領導幹部的問題線索”，已轉中央紀委等有關方面處理。官方消息沒有提及涉及問題細節，但官方報道指國台辦負責人承認落實習近平主席台灣一國兩制指示精神不夠，許諾改進。

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據中央社今天報道說，中國國台辦被指領導幹部有問題，線索已送中紀委。國台辦主任劉結一則回應，反饋意見“實事求是、切中要害”，將誠懇接受、嚴肅對待，堅決按照加強巡視整改明確要求，抓好整改落實，確保取得紮實成效。

根據公告，2019年9月至11月，中共中央第一巡視組對中央台辦（國台辦）進行常規巡視，近日舉辦反饋會議。

據中央第一巡視組組長黃先耀在會中提及，巡視發現，中央台辦學習貫徹“習近平新時代中國特色社會主義思想不夠深入… 日常監督比較薄弱，防範廉政風險不夠到位，存在形式主義、官僚主義問題… 領導班子建設有待進一步加強，幹部隊伍建設仍然存在一些短處，基層黨建存在薄弱環節”等。

報道指黃先耀並稱，“巡視組還收到反映一些領導幹部的問題線索，已按有關規定轉中央紀委國家監委、中央組織部等有關方面處理”。

中央巡視工作領導小組成員、辦公室主任王鴻津則指“領導班子對巡視整改負總責，主要負責人必須自覺擔負起整改第一責任人責任，堅持從本級、本人改起”。紀檢監察機關和組織部門要加強巡視整改日常監督，對敷衍整改、虛假整改的嚴肅問責。

劉結一則回應，“中央巡視組反饋的意見實事求是、切中要害；提出的整改意見明確具體、操作性強。中央台辦誠懇接受、嚴肅對待，堅決按照加強巡視整改明確要求，抓好整改落實，確保取得紮實成效”。劉結一併強調，將“夯實政治責任，把中央巡視反饋意見整改落實作為檢驗對黨忠誠的‘試金石’，堅持自我革命精神，高標準抓好整改，舉一反三、標本兼治，常態化鞏固成效，切實以巡視整改為契機，紮實推進各方面工作”。

據該報道說，國台辦，全稱“國務院台灣事務辦公室”。但實際上，它還有另一個名稱是“中共中央台灣工作辦公室”，簡稱“中台辦”、“中央台辦”或“中共中央台辦”。同一個單位卻有兩種名稱，在中國的黨政體制里十分常見，俗稱“一套班子、兩塊牌子”。