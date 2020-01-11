多於九成區議員拒見二把手 民主派抵制見效 陸續有來 區議會由合作轉鬥爭

作為香港第二把手的政務司司長張建宗，初嘗區議會不再由建制派把持的味道，在當局召開的新任區議員簡介會上，由於民主派區議員抵制，只有40名區議員出席，約為區議員總數的9%，意味建制派區議員中亦有三成多人不給面子地缺席。張建宗會後表示，對被抵制感到失望，但未來會保持溝通。

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有關抵制似乎陸續有來，部分泛民政黨及新任區議員表明，將會抵制政府於本月底舉行的民政事務局新春酒會。中西區十名民主派區議員8日以港府堅拒就反修例風波成立獨立調查委員會為由，抵制局方春茗；民主民生協進會10日亦表明不會出席該春茗，認為要與市民共同進退，而非與政權把酒言歡；公民黨全體立法會議員也表明不會赴會，批評政府對市民的清晰要求裝聾；民主黨則仍在商議中，據了解，該黨區議員傾向缺席，但有人慾藉機向政府示威。

昨(10日)午的新任區議員簡介會有九位高層官員出席，但到場的區議員只有40人，佔452名區議員的9%。現場所見，出席者都是建制派或報稱獨立無黨派人士，若以建制派獲得52席計算，即有多於三成的建制派沒有出席「撐場」。

政務司長張建宗會後表示，約2.5小時的簡介會上，政府只用了約20分鐘簡介，其後便與出席者交流，20名發言區議員生聚焦民生議題，強調交流「相當有用」，港府會繼續虛心聽取意見。

出席的區議員中，屬於民建聯的觀塘區議員顏汶羽表示，簡介會有利區議員和官員就地區議題深入交流，不認同會晤是「公關騷」。他不認同民主派區議員抵制會面，認為區議員尤如政府與市民之間的橋樑，拒絕和政府交流等於「斷橋」，不利區議會履行職能。他和其他出席者均呼籲官員多直接到區內與市民溝通。

張建宗只是表示，22名核心部門公務員首長，未來四年會走遍所有區議會，但沒有承諾問責班子會走訪全港十八區，只表示司局長會按政策需要、在適當時間諮詢區議會。