孟晚舟案再上台前 加政府有新壓力 司法或傾向法辦引渡

加拿大司法庭訊中國華為財務總監孟晚舟引渡美國案，20日過堂聆訊，引發孟晚舟案多方角力再次躍上檯面。加方沒有報告中國壓力減退，相反多位前重量級官員發聲警告，為加拿大利益應當釋放孟晚舟。台灣官方敦促加拿大不應屈從中國壓力與威脅。加拿大司法顯示法辦孟晚舟意向，並指孟晚舟在加拿大也涉違法。

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據美國之音今天報道說，加拿大司法部支持以涉嫌欺詐向美引渡孟晚舟。據加拿大司法部1月11日表示，對中國最大的網絡設備商華為公司首席財務官孟晚舟的指控，在加拿大也是犯罪，應當以涉嫌欺詐將她引渡到美國。

該報道引據美聯社消息，在孟晚舟引渡案預定20日在加拿大開庭前，加拿大司法部在遞交給法庭的文件中表示，孟晚舟被控的罪名符合引渡條款里的“雙重犯罪”原則，即不僅在尋求引渡的國家屬犯罪，同時在加拿大也是違法。

孟晚舟的律師團隊去年11月辯稱，孟晚舟不能被引渡到美國，因為她的被指控行為在加拿大不屬違法。加拿大開始受理引渡案時，加拿大並沒有對伊朗實施制裁。但加拿大司法部向法庭遞交的文件表示，申訴方（孟晚舟）行為本質上是對銀行詐欺。申訴方被控多次對一家銀行做不實陳述。

據該報道說，美方指控孟晚舟及華為涉及銀行欺詐，在華為與伊朗的商業活動上，誤導滙豐銀行（HSBC），以便繼續獲得銀行的服務。但孟晚舟堅稱自己無辜，並抗拒被引渡到美國。

報道稱，加拿大2018年12月1日應美國要求，在溫哥華國際機場逮捕孟晚舟。事件引發美加與中國關係惡化，中國抓捕兩名加拿大人進行報復。