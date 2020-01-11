武漢肺炎現死亡首例 港韓台促華公布病毒基因圖譜

武漢市衛生健康委員會(衛建委)公布，當地新型冠狀病毒感染的肺炎確診41人，1人死亡，重症7例，有2人已出院，其餘患者病情穩定。包括醫務人員在內的全數739名密切接觸者，未有出現病徵。武漢肺炎出現首宗死亡病例，港府今天稍後會開會討論，香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，以確診人數和死亡宗數來看，該病毒的死亡率屬於低。根據資料，中東呼吸症的死亡率高達35%，沙士約為17%。

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不過，香港、台灣及韓國等地均促請中國當局公布新病毒的基因圖譜，以便制訂快速測試劑，縮短檢測時間，減輕受測試者和醫護人員的壓力，港府甚至考慮派員北上，期望獲取更多信息。中國傳媒9日已報道，武漢肺炎專家組已獲得病毒基因，但至今己三天，仍沒有像其他地方般迅速把基因圖譜送交世界衛生組織以便通報其他國家應對。

根據武漢市衛健委今(11日)晨的公告，當地新型肺炎首名死者是61歲的男性，常年在華南海鮮市場採購貨物。他因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同時患有腹部腫瘤及慢性肝病，經治療後，於前(9日)晚出現多器官功能衰竭、肝硬化等多病並發，直接因呼吸循環衰竭死亡。

衛建委專家指出，這次武漢不明原因的病毒性肺炎病例，發病全部在2019年12月8日至本月2日之間，自3日起，沒有發現新感染髮病病人，亦未發現醫務人員感染，重申新病毒沒有明確的人傳人證據。

身為專家組成員的北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發表示，目前看來，該病毒的致病性較弱，病患病情和整體疫情處於可控狀態，但專家組對該病毒的認識，仍在摸索階段，未來會否有新變化，需要進一步觀察研究。

香港方面，至今已接收53宗武漢肺炎懷疑個案，當中22人仍然留醫，情況穩定，至今未發現相關的嚴重肺炎個案。病者雖然曾到武漢，但未有到過當地街市。食物及衛生局長陳肇始今早在電台表示，正與中國國家衛健委相關單位聯絡，希望取得武漢新型冠狀病毒的基因圖譜，以便制定快速測試。

香港現時的流感測試可在6至8小時內得出結果，若取得武漢新型冠狀病毒圖譜，可把測試時間縮短至2至3小時。香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀指出，若能對懷疑個案作出針對性的測試，可以大大縮短隔離期，沒有染病的人士能夠提早出院，紓緩公立醫院病床壓力。