蓬佩奧等美國政要祝賀蔡英文勝選，彭博社說蔡英文大勝對北京是一記重擊

美國國務卿蓬佩奧11日發布祝賀蔡英文勝選連任的聲明，說美國祝賀蔡博士連任，也恭賀台灣人民再度展現其強大的民主制度，台灣是印太區域的典範，也是世界上一股良善力量。蓬佩奧表示，美國感謝蔡總統在與美國發展堅實的夥伴關係方面，所發揮的領導力，並讚揚她面對壓力之下，仍承諾維護兩岸穩定；在她的領導之下，希望台灣能繼續作為尋求民主、繁榮的國家之典範，也為其人民展現更好的一條道路。

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台灣駐美代表處11日上午舉辦“中華民國第15任總統、副總統暨第10屆立法委員選舉開票觀選及研討會活動”，美國白宮國安會資深官員以背景說明方式指出，美國祝賀台灣2300萬人民再一次舉行自由且公平的總統與立委選舉，台灣是美國重要的夥伴，也是自由開放印太區域的領導力量。

另據中央社報道，台灣完成總統與立委選舉，白宮國安會官員回復記者早前查詢電郵中，原稱選出新的“政府領袖”，但稍後已改用“總統”稱呼。資深官員表示，台灣是美國重要合作夥伴，也是自由開放印太地區領導者。

美國國會眾議院“台灣連線”共同主席夏波（Steve Chabot）等議員11日發表聲明，恭喜總統蔡英文連任。聲明指出，準備好與蔡政府一起合作強化雙方關係，深化雙方經濟夥伴關係，為台灣人民促進和平與繁榮，以及推進自由開放印太區域。議員們表示，將確保美國履行台灣關係法、六項保證、台灣旅行法的對台義務。

聯邦參議院外交委員會推特帳號發文祝賀台灣人民再度舉行一次民主選舉，以及蔡英文勝選，稱美方重視與台灣之間的重要夥伴關係。

此外，美國媒體11日也紛紛報道台灣大選的結果。彭博通訊社說，蔡英文在台灣總統大選中贏得壓倒性勝利，擊敗被視為親中的國民黨籍對手韓國瑜，連任成功，此舉對長久來試圖讓台灣重回中國控制的北京無疑是一記重擊。報導說，在美國與中國兩強角力之際，台灣面臨選邊站的壓力。薪資、住宅、空污等議題對選民固然重要 ，但複雜的兩岸關係才是台灣社會最主要的政治裂痕。中國國家主席習近平已重申，他希望在台灣套用“一國兩制”的框架，但蔡英文反對這種展望。

《紐約時報》11日報道說，台灣總統蔡英文在周六的總統大選中獲勝，成功連任。台灣選民用選票對中國越來越強大的威權主義進行了嚴厲的駁斥。面對北京對台灣日益增強的掌控，蔡英文誓言要維護台灣主權。報道說，蔡英文的勝利凸顯了她的競選成功打動了對中國愈發警惕的選民。