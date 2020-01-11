蔡英文勝選推8字北京關係 指彰顯台灣人民的價值

台灣連選連任總統蔡英文11日晚發表講話，再提兩岸良性互動關鍵八字：和平、對等、民主、對話。據蔡英文稱，這次選舉結果彰顯出台灣人民的價值，也就是台灣人民拒絕“一國兩制”，堅持主權跟民主的生活方式。身為台灣總統必須在台灣的民意基礎上處理兩岸關係。

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據BBC今天報道，蔡英文在答BBC記者沙磊（John Sudworth）問：是否認為此次勝選應該感謝習近平？蔡英文回答說，選舉結果彰顯台灣人民的價值。

據蔡英文稱，這次選舉結果彰顯出台灣人民的價值，也就是台灣人民拒絕“一國兩制”，堅持主權跟民主的生活方式。身為台灣總統必須在台灣的民意基礎上處理兩岸關係。希望這一次選舉的結果可以給中國帶來很正確的訊息，讓他們可以清楚了解台灣人民的期待和堅持，更期待他們可以理解， 一個關係的和平穩定和發展來自於雙方的共同努力，絕不是一個單方所承擔的作為。我們願意在我剛才講的四個基礎之上一起來開啟良性互動的時代。

蔡英文選後發表講話，為大選落錘作總結定音。蔡英文再提兩岸良性互動關鍵八字：和平、對等、民主、對話。

據BBC報道，蔡英文勝選宣言的第二部分着重闡述其兩岸關係主張，其主要內容如下：

這次選舉的結果有一個重要的意義，那就是我們的主權和民主被大聲威脅的時候，台灣人民會用更大的聲音喊出我們的堅持。

三年多來政府緊守主權底線，也願意跟中國持續健康交往，面對中國的文攻武嚇，我們保持了不挑釁不冒進的態度，讓兩岸之間沒有釀成嚴重衝突。

然而中國對台灣節節緊逼，提出一國兩制台灣方案，讓台灣在主權上讓步，吞下我們無法接受的條件。面對中國試圖片面改變台海現狀，台灣別無選擇。我們必須持續強化我們的民主防衛機制，並且建立足以保衛台海安全的國防力量。

我要特彆強調，我為兩岸關係和平穩定所做的承諾不會改變，但兩岸雙方都有責任致力於確保台海的和平穩定。

今天我要再一次誠懇呼籲對岸當局，和平、對等、民主、對話這八個字是兩岸重啟良性互動長久穩定發展的關鍵，也是能夠讓兩岸人民拉近距離，互惠互利的唯一途徑。

和平就是對岸必須放棄對台灣的武力威脅，對等就是雙方就是雙方互不否認彼此存在的事實，民主就是台灣的前途要由2300萬人來決定，對話就是雙方能夠坐下來談未來關係的發展。

我也希望北京當局可以理解，民主的台灣、民選的政府不會屈服於威脅、恫嚇，兩岸的相互尊重跟良性互動才符合彼此人民的利益跟期待，這場選舉的結果就是最清楚的答案。

該報道稱，蔡英文宣布勝選，蔡英文並指出對每個國家而言，台灣應該是一個夥伴，不是一個議題。

據蔡英文說，謝謝今天出來投票的選民，不論投票給誰，都是民主價值的實現。每一次台灣總統大選，台灣人都在告訴全世界，有多珍惜台灣的自由民主的生活方式，也有多珍惜中華民國。

向韓市長和宋主席致意，我會帶着選舉過程中對我所有建設性的批評開始下一個任期。我相信即使政黨立場不同，也還是可以有很多合作空間。

今天台灣人民用選票選擇讓民進黨繼續執政，並且維持國會多數。這樣的結果代表過去四年我們的執政團隊和立法黨團走在了正確的方向上。

感謝每一位投票給英德配和民進黨候選人的選民，謝謝你們選擇了民主和進步的價值，選擇了改革和團結的道路。向大家保證，不會因為勝利就忘記反省。台灣人民願意再給我們四年，我們會把做不夠的來不及做的，做得更好做得更多。

未來我們會繼續打造一個更好的國家，有更完善的社會照顧，更全面的基礎設施建設，更有競爭力的經濟。

我們會鞭策自己，政府必須有效率，改革必須持續推動，區域必須持續聚恆發展，縮小貧富差距，繼續加強國家安全，守衛國家主權。

我和團隊第二個任期會在過去四年基礎上繼續努力。這次大選能得到國際上前所未有的關注，我代表台灣人民，感謝國際友人對台灣民主的關注和支持。

這次的選舉顯示台灣人民希望國際社會看到我們對民主價值的堅持，尊重我們的國家認同，並且在國際社會給予台灣公平對待。中華民國台灣是國際社會不可或缺的一員，對每個國家而言，台灣應該是一個夥伴，不是一個議題。