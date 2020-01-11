蔡英文連任顯拒一國兩制 續親美

台灣總統蔡英文如外界預期成功連任。分析認為，在中美兩強持續爭霸之際，目前緊繃的兩岸關係不會和緩，蔡英文政府未來也將延續現行“親美”策略，在產業、技術和軍事領域深化台美聯繫，形成對抗大陸的盟友陣線。蔡英文拒絕承認以“一中”為內涵的“九二共識”，兩岸關係從她2016年上台後急凍，原有的官方溝通機制全面停擺。聯合早報引述專家指兩岸關係不會無限度地惡化。

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據聯合早報今天報道說，學者分析，蔡英文連任將繼續“親美”策略。報道說，台灣總統蔡英文如外界預期成功連任。分析認為，在中美兩強持續爭霸之際，目前緊繃的兩岸關係不會和緩，蔡英文政府未來也將延續現行“親美”策略，在產業、技術和軍事領域深化台美聯繫，形成對抗大陸的盟友陣線。

過去三年半，台灣在蔡英文的主政下，與美國的關係愈趨緊密。也因此，有分析形容，此次台灣大選，猶如中美兩強的代理人之爭。

台灣遠景基金會執行長賴怡忠指出，蔡英文連任後將維持現行的兩岸立場，即“不挑釁、不冒進”，但仍會堅守“台灣底線”，確保台灣的安全與尊嚴。遠景基金會是台灣國家安全局的外圍智庫。賴怡忠曾任民進黨中國事務部主任。但賴怡忠也提到，兩岸關係是中美角力當中一環，而既然中美貿易戰尚未休兵，蔡政府未來將持續在經濟和安全議題上向美國靠攏。

由於現任總統蔡英文拒絕承認以“一中”為內涵的“九二共識”，兩岸關係從她2016年上台後急凍，原有的官方溝通機制全面停擺。

報道引述研究兩岸關係的健行科技大學企業管理系教授顏建發則指出，蔡英文不可能接受“一個中國”的對話前提，中國大陸因此不可能與民進黨接觸，更不會主動與蔡英文政府尋求對話，以免釋放出立場軟化的錯誤訊息。他判斷，兩岸關係下來將“更淡”，而蔡政府勢必會在產業、技術和軍事領域方面，深化台美聯繫。

據顏建發說：“小英一定會更加配合美國的立場和政策。兩岸關係的根本在於中美問題的解決。（中國大陸領導人）習近平這個班子看大不看小，看大就是跟美國的關係，這個處理好之後，才有所謂的台灣問題。”

該報道說，國家安全會議前秘書長蘇起曾預言，蔡英文此次若連任，台海局勢將在她5月就職前“火山爆發”。但對於藍營的悲觀評估，賴怡忠研判，北京勢必會在軍事和外交上持續對民進黨政府施壓，包括派出解放軍軍機和軍艦繞台秀肌肉，以及再挖台灣的外交牆腳，但兩岸關係不會無限度地惡化。據賴怡忠說：“習近平對台不會採取過於強硬的態度……至少我確定不會對我們的離島發動攻擊。”