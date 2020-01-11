蔡英文領先300萬票當選定局? 國民黨遭指難敵選舉海嘯

美國世界日報說，台灣總統、立委選舉開票中，綠營氣勢大振。蔡英文總統台中競選總部發言人陳世凱傍晚近6點說，蔡英文總統已經領先超過100萬票，台灣人掀起這場民主海嘯，告訴全世界對國民黨的國家定位不能接受，國民黨站在這波海嘯的對立面，被台灣民意給衝倒。

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據世界日報今天報道說，台灣大選，蔡英文已逾300萬票領先。其發言人指：國民黨被民主海嘯衝倒。

開票才40分鐘，蔡英文得票已破200萬票，領先韓國瑜。

開票1小時7分鐘，蔡英文得票已破300萬票，領先韓國瑜的210萬票。

開票55分鐘，蔡英文得票已破250萬票，領先韓國瑜。

開票才40分鐘，蔡英文得票已破200萬票，領先韓國瑜。

該報道說，台灣總統、立委選舉開票中，綠營氣勢大振。蔡英文總統台中競選總部發言人陳世凱傍晚近6點說，蔡英文總統已經領先超過100萬票，台灣人掀起這場民主海嘯，告訴全世界對國民黨的國家定位不能接受，國民黨站在這波海嘯的對立面，被台灣民意給衝倒。

據陳世凱說，這波民主海嘯影3成因，第一是國民黨對九二共識、國家定位的想法，不是台灣人民、尤其年輕世代所能接受的；第二是國民黨候選人的條件讓多數人無法放心，甚至會對台灣的未來產生恐懼；第三是國民黨在前年底九合一選舉贏得地方執政，但執政成績差，也成為選民反撲的理由。陳世凱說，年輕人返鄉投票是這場選舉的關鍵，過去年輕人不在乎立委誰來當，但這次投票展現出，年輕人對立委也很在乎，讓民進黨立委席次有所斬獲；台中市各區的中間選民數逐年成長，這些獨立選民不支持國民黨，也是這場海嘯的關鍵。

該報道說，台灣總統大選投票今下午四點截止，展開開票作業，蔡陣營在民進黨中央黨部前舉辦“開票之夜”，下午就陸續有支持者到場，開票一個小時後，已有約3千名支持者到場觀看電視轉播開票，為蔡英文集氣加油。

由於蔡英文總統的票數在各大新聞電視台的數字上都領先對手韓國瑜，甚至有拉大差距的趨勢，現場士氣高昂，每當蔡英文票數向上竄，現場民眾就會搖旗吶喊。

據了解，蔡英文總統目前預計最快晚間6點會到達競選總部，並預計在晚間8點左右舉辦國際記者會，並上台發表感言。