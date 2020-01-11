韓國瑜或慘輸惹粉哭 警方戒備國民黨總部防意外 蔡英文已暫獲604萬票

台灣總統立法選舉，國民黨11日在中央黨部外轉播開票情形，聚集不少關心選情的支持者。隨着黨內總統、立委選舉結果暫居落後，現場氣氛轉趨凝重，許多支持者也失望離開現場。另外，為防有人因不滿開票結果而爆發衝突，警方也在黨部內外布署警力戒備。

廣告 繼續瀏覽後續

據世界日報今天報道說，韓粉哭了，警方緊盯國民黨中央黨部防衝突。消息說，看到韓國瑜開票的情形不好，韓粉在高雄總部不禁哭了。2020年總統大選開票中，截至11日晚上6點30分，蔡英文總統已經以373萬票大贏國民黨總統候選人韓國瑜的269萬票。

蔡英文和賴清德在晚上5點40分已坐鎮競選總部，隨着蔡英文與韓國瑜的票數差距拉大，已經有許多綠營支持者前往競選總部高聲慶祝。

報道說，另一方面，國民黨11日在中央黨部外轉播開票情形，聚集不少關心選情的支持者。隨着黨內總統、立委選舉結果暫居落後，現場氣氛轉趨凝重，許多支持者也失望離開現場。另外，為防有人因不滿開票結果而爆發衝突，警方也在黨部內外布署警力戒備。

下午4點投票結束後，支持者陸續湧進國民黨中央黨部外，如果韓國瑜得票數增加，就會有部分支持者開心歡呼。不過，隨着開票狀況韓國瑜不斷落後，許多支持者難掩緊張情緒，表情凝重，直盯大螢幕開票結果。現場主持人、國民黨青年團總團長田方倫則在現場安撫支持者，說明一開始開出的票數，皆為投票人口較少的投票所，因此仍不需要太過擔心。

該報道說，警方擔心國民黨中央發生衝突，已派警員進駐。田方倫也在現場帶領支持者呼喊“庶民挺總統，總統選庶民”、“國民黨勝利”等口號，激勵士氣。隨後，只要國民黨立委候選人當中，有人自行宣布當選，或是票數拉開差距，現場主持人就帶領群眾高喊凍蒜，凝聚士氣。然而，隨着選舉結果逐漸明朗，現場氣氛越來越凝重，雖然主持人群仍輪番上台鼓舞氣勢，但許多支持者表情難看，晚間6點半左右，有不少支持者已經離開現場。

此外，國民黨中央內部約晚上6點多，開始有約有60名警力進駐部屬，黨部外亦有多輛警備車在場戒備。