韓國瑜承認敗選 諾明回高雄打拚

國民黨總統候選人韓國瑜11日晚上8點40分宣布敗選，他首先向支持者表達謝意，並表示已經打電話給蔡英文總統，恭喜她贏得2020年大選，同時他也表示，敗選後，他仍會繼續努力在高雄市打拚。消息沒有提及國民黨敗選後的戰略布局以及韓國瑜高雄是否受罷免威脅。

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據上報今天報道說，“自己努力不夠”，韓國瑜承認敗選：將回到高雄市努力。消息說，韓國瑜宣布敗選，台下支持者紛紛落淚，但韓國瑜表示，敗選後仍會繼續努力在高雄打拚。

該報道說，韓國瑜上台時，台下支持者非常激動，對此韓國瑜呼籲冷靜，“我知道大家很激動，”他也表示，剛剛已經致電蔡英文，恭喜她連任總統。韓國瑜說，謝謝大家的鼓勵，既然這是公民的決定，他就一定接受。對於敗選，韓國瑜認為“是自己努力不夠，我一定承擔，”而韓國瑜也表示，不論如何，明天起來，還是希望能見到一個團結台灣，“希望大家可以繼續努力向上，我們一定要努力的往前打拚，”韓國瑜呼籲蔡英文，未來4年，一定要為台灣人打拚。

據韓國瑜說，過去過得很辛苦，下星期一開始，他仍然會回到高雄市政府上班“要繼續扛着自己肩膀上的責任”。韓國瑜最後向選民拱手，並手拉副總統候選人張善政一鞠躬。